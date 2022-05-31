5/31盤前提醒：台股持續反彈 投資價值股、後疫情受惠股分享 指數挑戰季線的關鍵在…

行情看法：

電子領軍，量價配合，台股持續反彈，內資護盤兼作帳的趨勢成長中小型股先轉強，挑戰季線仍看外資和量能配合

觀盤重點：

1. 昨日盤勢：電子權值和千金續強，電金傳齊漲，指數開高走高，終場大漲 344 點，收在 16,610 點，成交量 2,595 億元，量價配合，外資轉買超 275.8 億元，投信買超 30.8 億元，融資減少 14 億元，櫃買指數 + 2.14%，新台幣匯率大升 2.06 角，創一個半月以來新高價，盤後解盤 https://youtu.be/W2PIpi7CqYs

2. 美股盤後：美股陣亡將士追悼日休市一日，台指期貨盤後盤 - 49 點（大仁哥評：通膨觸頂後趨緩，Nasdaq 站上月線，帶動台股打底後反彈）

3. 外資報告：中國封控解除，ABF 載板三雄欣興 (3037-TW)、南電(8046-TW)、景碩(3189-TW) 營收恢復成長，Q3 價格調漲，蘋果新品發布，新平台和先進封裝滲透率持續上升，可望帶動獲利優於預期（大仁哥提醒：半導體趨勢成長，ABF 仍然供不應求，股價殺出投資價值）

4. 精選族群：全球迎疫後解封，國內疫情達高原期，指揮中心邊境解封政策再鬆綁，商務客入境檢疫擬縮短為 3+4 天，觀光客待高原期過後再規劃，可能比照日本開放小旅行團入境模式（大仁哥提醒：解封在即，內資主導的旅行社族群先轉強，山富 (2743-TW)、雄獅(2731-TW)、鳳凰(5706-TW) 等率先漲停，航空雙雄長榮航 (2618-TW)、華航(2610-TW) 持續看好，近期不斷提醒，指數回穩，中小型趨勢成長股會先上，更多精選個股分享，在我的 Line 和 Telegram）

5. 美股回穩有利台股指數反彈，上檔即將挑戰季線和套牢壓力區，外資動向（新台幣匯率）和量價配合仍是能否挑戰關鍵，也維持看好內資護盤兼認養的中小型趨勢成長股會先向上，看好：電動車、半導體，和受惠解封的航空雙雄等產業

（本專欄作者為摩爾投顧陳昆仁分析師）

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