瑞昱遭超微提告 外資估影響相對有限

外資出具報告指出，IC 設計大廠瑞昱 (2379-TW) 遭超微 (AMD-US) 控告侵害其圖形運算專利，目前仍處於未立案階段，加上電視 SoC 佔瑞昱整體營收比重小，估影響有限，對瑞昱維持中立評等。

外資表示，近日接獲投資者詢問，超微向面板大廠 TCL(01070-HK) 和瑞昱 (2379-TW) 提起訴訟一事，超微指控兩家業者侵犯其多項圖形運算處理專利，美國國際貿易委員會 (USITC) 現階段將此案列為尚未立案調查 (Pending Institution)。

外資認為，該訴訟對瑞昱的業務潛在影響有限，主要因瑞昱受惠其他業務強勁成長，預期今年電視 SoC 的營收比重僅為 9%，低於前年的 13%，且瑞昱擁有多家電視客戶，TCL 並不是最大的一家。

瑞昱對此不予置評，也未在公開觀測站上公告，根據過往，瑞昱直到法院立案調查才會公告，如今年的 1 月 28 日，瑞昱在公開資訊觀測站公告 USITC 已決議立案受理 Future Link Systems 控告公司侵害其專利權一案。

針對投資建議，外資對瑞昱持中立看法，主要因消費型 PC 需求疲軟、中國封控及全球通膨等因素，預期今年下半年營收僅較上半年成長 2%，明年全年也僅年增 5%，且考量消費型產品價格下滑、支付晶圓廠費用增加還有工程師薪酬不斷提升，毛利率跟營益率也恐受壓。

至於為何不是賣出列於評等看法，外資補充，瑞昱隨著 Wi-Fi 6 升級、取得市占率增加，還有產品組合多元化，有助獲利穩定，加上其本益比僅 10 倍、殖利率 7%，相對過往本益比歷史低點約 9 倍，下滑空間有限。