〈聯強股東會〉中國封控間積極推動數位化 IT產業衝擊小

中國持續實施封控，聯強 (2347-TW) 總裁杜書伍今 (30) 日股東會後表示，雖然封控衝擊製造業，但在此期間，中國正積極實施「新基建」數位化，並扶植國產大型品牌，內需 IT 需求沒有受到太大影響，對於整體中國市場仍不悲觀。

杜書伍表示，事實上中國 2014-2018 年整改期間，就有供應鏈不穩的狀況，隨著這兩年中國市場成長不錯，儘管目前有封控不確定因素，供應鏈出現間接性斷鏈，但是資訊產品仍是剛性需求，衝擊相對小。

中國 2008 年建置許多基礎建設，包括高速公路、高鐵等，帶動內需市場，杜書伍認為，目前中國正在實施「新基建」，也就是進行數位化發展，再次帶動內需經濟，因此 IT 市場較不受影響，頂多影響製造業。

此外，中國政府積極扶植國產品牌，目前整體國產商品比重、營業額已經超過外商品牌，杜書伍表示，當外界多半看壞下半年景氣時，公司不悲觀看待，主要原因在於有中國政府支撐數位化發展。

副總裁杜書全補充，中國封控時間難以評估，但是在新基建、數位化過程中，帶動政府機制、企業、民間等全力推動並成為趨勢，中長期來看，IT 剛性需求不會改變。

展望後市，杜書全表示，下半年進入產業旺季，會有許多新產品陸續推出，整體供應鏈缺貨狀況有望和緩，加上手上有許多商用專案有望陸續驗收，此外，若中國封控解除，營運回歸穩健，看好全年獲利年增幅，有望超越營收成長。

從各產品線表現來看，杜書全說，今年持續看好商用 IT 業務，另外 IC 元件在資訊整合服務平台 MSP 效益逐步帶動下，成為新成長動能；手機業務仍會成長，但因華為海外市場銷售還是有影響，至於銷消費性產品會是今年最大挑戰。