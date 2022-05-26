55億元振興國旅9月上路 自由行住宿最高補助1300元

行政院今 (26) 日拍板通過新一波振興方案，提供觀光局 55 億元預算，用以補助觀光產業，預計 9 月起分兩階段上路，交通部進一步公布相關獎勵措施，包括團體旅遊每團最高補助 3 萬元、自由行平日住宿每晚最高 1300 元、主題樂園平日票價打 3 折。

行政院長蘇貞昌今天於院會通過總金額 345.6 億元的振興方案，其中 55 億元將用在觀光產業，包括旅行業者團體旅遊、自由行旅客、觀光遊樂業等，補助期間分二階段，第一階段自 2022 年 9 月 1 日起至 10 月 31 日止，第二階段自 2022 年 11 月 1 日起至 12 月 31 日止。

在協助旅行業方面，交通部觀光局表示，將持續辦理獎勵團體旅遊，除原規劃每團 15 人以上，旅遊天數為 2 天 1 夜以上，每團可補助 2 萬元外，另提出加碼條件，如行程符合「全程聘用同一名無雇主導遊或領隊擔任隨團服務人員」、「原住民地區使用當地導覽解說人員」等，均可獲得額外補助，最高每團可以補助 3 萬元。

旅宿業的部分，民眾如於平日 (週日至週四) 住宿合法旅宿，每房每晚最多折抵新台幣 800 元，而入住自行車友善旅宿、星級旅館、好客民宿等，加碼折抵 500 元，即最高每房每晚可折抵 1300 元，每人限使用一次。

在協助觀光遊樂業方面，觀光局表示，若國人於平日前往主題樂園，將可享票價 3 折優惠入園。

觀光局表示，本周將邀集相關公協會及業者座談，針對前開輔導作為進行討論，以符合業者需求，相關協助措施預計 6 月中旬公布，藉以協助觀光產業維繫營運，並落實「疫後轉型、國旅先行」理念，推展台灣觀光。