盛達進軍台電交易平台 儲能系統待建置訂單近50MW

電源供應器廠盛達 (3027-TW) 持續進行轉型，除了通訊事業在物聯網 M2M 有所斬獲外，重點發展再生能源、儲能事業，盛達能源管理系統 (EMS) 去年成功進軍台電「輔助服務及備用容量交易試行平台」，手上 EMS 系統待建置訂單達 50MW，今年將持續擴大 EMS 布局。

盛達在營業報告書中表示，旗下盛齊綠能儲能包含逆變器銷售、整合監控系統開發、儲能系統建置工程與維護服務，去年與 SolarEdge (SEDG-US) 和中法業者合作，建置第一套 2.5MW/1.65MWh 電池櫃，參加台電交易平台。

盛達指出，EMS 待建置訂單近 50MW，系統頻率橫跨 dReg 0.25, dReg 0.5, 以及 E-dReg，結合再生能源投資商，每年將以 50MW 為目標擴大台灣儲能規模建置。

盛達近期也與中租合作，在台南市仁德區開工動土 6MW dReg 0.25 併網型儲能系統，提供中租完成台電併審流程、電站竣工併網、執行 EMS 控制、通過台電測試，以及儲能電力交易代投標與代營運。

除了儲能外，盛達也積極發展通訊業務，目前在物聯網 M2M 工程規格設備上已推出 LTE 雙模、高可靠度、高連線速度的 LTE 路由器，主要應用於智慧車載，包括智慧公車、警車及消防車等。

固定式的 4G LTE/5G 無線設備預計 2021～2026 年 CAGR 達 24.5%，隨著各國 LTE/5G 覆蓋率提升，盛達認為，鄉村地區網路需求，以及公共安全、遠端監控等需求應用也看增。

另外，北美終端設備方面，美國聯邦通信委員會 (FCC) 以開放過去軍事、衛星頻段 CBRS B48，以利商業使用，目前盛達也已針對該頻段推出一系列產品線，將持續以自有品牌爭取 LTE 和 5G 商機，獲取更多訂單。

