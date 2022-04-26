台電三面向落實淨零排放 與西門子簽署混氫技術MOU

因應全球永續環保趨勢、配合政府 2050 淨零排放路徑目標，台電今 (26) 日首度宣示「電力淨零」目標，將從電力供給、電網、用電需求等三大面向著手落實，此外，也宣布與西門子能源公司 (ENR-US) 簽署混氫技術合作備忘錄 (MOU)，目標 2025 年興達電廠達成氣渦輪機混氫 5% 發電示範。

台電表示，今日由總經理王耀庭與西門子能源公司台灣董事總經理 John Kilpack 簽署混氫技術合作備忘錄 (MOU)，後續將在高雄興達電廠既有燃氣機組推動「混氫示範計畫」。

台電說明，興達電廠燃氣複循環發電機組本來就是西門子能源公司設計製造，這次合作也希望借重其在混燒氫氣技術的國際實績經驗，讓既有 1 部氣渦輪機組經過原廠升級改造後，可導入低碳氫氣混燒功能，目標 2025 年達混氫 5% 發電示範，此外，預計年底將另外簽署氨氣混燒技術，並選定林口電廠推示範計畫。

配合國發會日前提出的 2050 淨零排放路徑，台電也公布電力淨零策略規畫，王耀庭指出，將從電力供給、電網、用電需求三大面向著手，其中，供給端將透過結構轉型、燃料替代、固碳技術，電網端則將推動脫碳化、智慧化、儲能化，最後需求端則透過執行需量反應、節電措施因應。

台電今日也宣布 2022 環境月活動起跑，回顧去年，雖然整體發電量較 2016 年增加 150 億度，但空污總排放量減少近 6 萬噸、約減 59%，溫室氣體總排放量也減少 770 萬噸、減幅則約 8%。