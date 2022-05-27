〈景氣燈號〉4月對策信號分數再減3分 連二亮綠燈

國發會今 (27) 日公布 4 月景氣燈號統計結果，綜合判斷分數為 28 分，較上月再減少 3 分，為 2020 年 11 月以來低點，燈號連二亮出綠燈，領先指標維持下跌走勢，同時指標則保持上升，國發會表示，景氣燈號結果顯示未來景氣不確定變數仍多，須密切關注後續發展。

從 9 項構成項目觀察，國發會統計，4 月工業生產指數由黃藍燈轉呈綠燈，分數增加 1 分，股價指數、製造業營業氣候測驗點則均由綠燈轉呈黃藍燈，分數各減少 1 分，批發、零售及餐飲業營業額也由紅燈轉呈綠燈，分數減少 2 分；其餘 5 項燈號不變。

國發會也統計，領先指標已連續 6 個月下滑，累計降幅達 0.87%；同時指標經回溯修正則連續 8 個月上升，累計升幅則達 1.66%。

國發會分析，受俄烏戰爭、中國防疫封控、新冠疫情等影響，全球經貿成長步調放緩，股市及企業信心也受挫，導致 4 月股價指數、製造業營業氣候測驗點、批發零售及餐飲業營業額均下降，不過受惠科技創新應用、數位轉型需求續強，4 月出口仍保持強勁成長。

展望未來，國發會說，全球各項不確定因素仍在，加上通膨壓力、供應鏈瓶頸問題，都為全球經濟增添下行風險，不過，高效能運算、5G 通訊、車用電子等新興科技應用持續擴展，仍有助維繫終端需求動能、出口表現，國內也還有投資台灣三大方案延續，也將支撐國內投資動能。