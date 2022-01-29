充電樁行業前景可期 ChargePoint獲小摩升評 盤中漲近10%

摩根大通周五（28 日）表示，市場對電動車充電業務信心有所增強，上調電動車充電樁業者 ChargePoint 股票評等，並指出其股價自近期回落，現在是進場的好時機，該股受消息激勵盤中漲近 10%。

摩根大通分析師 Bill Peterson 將 ChargePoint 股票從「中性」（Neutral）升評至「增持」（Overweight），不過將目標價從每股 26 美元下調至每股 20 美元，主因是考慮到更高的折現率，並採用更符合高成長綠能科技股的本益比計算。

ChargePoint(CHPT-US) 周五盤中股價上漲 9.52%，每股暫報 12.54 美元，該股今年迄今已下跌近 40%，而標普 500 指數下跌 9.9%。

Peterson 表示，對 ChargePoint 在最糟情境下可能再度出現 20-30% 的跌幅並不感到意外，認為隨著該公司繼續發展，投資人會轉而支持它，並指出投資人對 ChargePoint 公司的支出與獲利方式過於悲觀，隨著充電樁持續布局與民眾逐漸回到辦公室上班，該公司將處在優勢地位並可望受惠。

Peterson 補充說，投資人人低估 ChargePoint 的軟體與服務能力，包括其 CPaaS 服務，根據該公司網站介紹，SaaS 提供免安裝的充電站，讓企業無須購買便能提供電動車解決方案，因此他認為 CPaaS 服務是個獲利更高且有經常性收入的契機。

Peterson 認為，ChargePoint 在北美商用 Level 2 電動汽車充電樁市場是非常明顯的領導者，在北美直流快速充電樁（DCFC）和歐洲 L2/DCFC 市場上有越來越多新的發展機遇，預估該公司將在未來 5 到 10 年內將達到顯著增長，並在商用和車隊運營新發展推動下，營收成長速度將超過美國和歐洲電動汽車的增長範圍。

不過，Peterson 也說，隨時間推移充電樁的確會面臨一些定價壓力，但認為 ChargePoint 可透過產品開發與降低成本維持硬特設備利潤，至少達到該產業的平均水準。

ChargePoint 去年公布第三季（截至 10/31）虧損 6,940 萬美元，高於分析師預估，較去年同期的 4,090 萬美元有所擴大，接下來的第四季財報將在 3 月 10 日公布。