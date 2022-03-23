飛宏電動車布局邁大步 傳充電樁獲福斯認證通過

飛宏 (2457-TW) 電動車充電樁布局大躍進，近期供應鏈傳出，飛宏已通過歐洲汽車大廠福斯充電樁認證，未來可望進一步拿下該車廠訂單，飛宏不回應特定客戶與市場傳言，僅表示，持續積極布局歐美車廠設備認證。

飛宏投入充電樁設備產業開發超過 7 年以上，並攜手多家大廠合作，其中近期就通過英國殼牌認證，提供加油充電樁相關設備，並交貨至全球，另外與福斯集團旗下奧迪，在全台協助打造 8 座快速充電站。

飛宏也與台泥 (1101-TW) 攜手合作，台泥去年底斥資 1.5 億元取得近 1 成持股，雙方看好電動車普及後，汽車對電網 (V2G) 及儲存新能源等需求提高，因此結合電動車、充電樁、儲能系統，作為合作發展主軸策略。

飛宏的充電樁技術具備競爭優勢，已可提供到 360KW 功率，媲美國際大廠水準，也獲許多車廠注意，據悉，飛宏所推的規格是亞洲最大功率，提供充電設備的中央控制硬體和軟體，且都由飛宏自行設計開發，飛宏目前正積極開發 720 KW 功率產品，可望進一步拉開與對手的距離，擴大接單動能。

據世界經濟論壇 (WEF) 估計，2040 年全球電動車銷量將達 5 億台，需配套建置的充電樁至少有 2.9 億座，2020 年歐盟電動車銷售數量與已建置的充電樁座數比例為 8.5:1，美國僅為 16.4:1，顯示充電樁數量還遠遠不足，未來成長性相當看好。

目前，台廠除飛宏外，台達電、 東元、和碩、康舒等，也都積極搶進電動車充電樁，搶食全球充電樁大餅。