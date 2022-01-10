宏碁擴大布局充電樁市場 擬策略性入股華城電能

品牌大廠宏碁 (2353-TW) 今 (10) 日宣布，為擴大布局電動車領域市場，將策略性投資入股機電大廠華城 (1519-TW) 旗下華城電能，並與集團旗下建碁 (3046-TW)、宏碁通信、宏碁智通、宏碁智醫(6857-TE)、宏碁資訊(6811-TE) 等共同發展智慧解決方案。

宏碁並未透露具體投資金額，僅強調集團策略性投資後，可望在電動車充電樁領域發揮綜效、創造雙贏，市場推估，宏碁本次投資金額應未達公告標準，但雙方合作牽線，可望進一步擴大市占、提升服務質量。

宏碁表示，華城電能旗下 EVALUE 品牌已出現在台灣各個角落，包含各式電動汽機車充電樁、充電站建置等，隨著智慧城市發展，電動車充電設計與系統將密不可分，挾帶軟、硬體優勢，集團盼與華城電能深化合作，聯手提供加值充電營運服務。

宏碁看好電動車應用發展領域，董事長陳俊聖就多次表示，宏碁不會缺席相關商機，觀察集團旗下，包含建碁、宏碁智通等子公司，就已在充電樁系統布局多年，其中，建碁更拿下北美最大電動車 Volta Charging 充電樁的 IPC 訂單。

隨著世界各國相繼發起淨零目標，美國就宣布 2030 年前溫室氣提排放量應減少 50%，歐洲則宣示 2030 年前溫室氣提排放量應減少 55%，同時都以 2050 年達淨零為目標，電動車也成為各國主力投資項目之一，美國就投資 80 億美元在電動車、巴士上，歐洲則規劃在 2035 年起禁止油車銷售。