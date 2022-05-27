〈台股盤中〉電子權值、高價股勁揚 大漲超過200點站回月線

隨著美股四大指數周四全面走強，台股今 (27) 日也反彈，不論電子權值股、高價股同步勁揚，推升指數大漲超過 250 點，不僅站回 16220 點，更是睽違 4 月 6 日以來再度收復月線大關，預估今日成交量放大至 2200 億元。

權值股今日多強勢表態，台積電強漲超過 2%，暫收 526 元、站回月線，鴻海再度上攻，漲幅逾 1%，創下 7 個月來新高，聯發科也上漲近 2%，傳金類股如台塑四寶、金控雙雄漲幅皆達 1%，台達電、聯電也都在盤上表現，為大盤走勢增溫。

觀察資金流向，電子成交比重回升至 5 成以上，達 52%，航運降至 14%，金融保險、化學生技醫療則分別為 5%、2%，以漲跌幅來看，台股 19 大類股為全面上漲，其中，電器電纜漲幅近 5%，冠居所有類股，電子漲幅也有近 2%。

今日市場聚焦電子股，包括 ABF 載板三雄、矽智財、再生晶圓族群等皆獲資金青睞，其中，景碩強彈近半根，欣興、南電也有近 2% 的漲幅，力旺、世芯 - KY、晶心科大漲 3% 以上，中砂也再創 15 年來歷史新高價位。

台股近期多在萬六關卡徘徊，來回反覆測試底部，法人認為，台股須先帶量突破月線，並越過前高 16316 點，才有機會向上突破，重返多頭格局。