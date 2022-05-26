壽險業4月趁亂流買入台股187億元 持股水位仍創15個月新低

台股 4 月重挫超過 6%，連帶也使得壽險業投資台股水位大降，但若以市值自然減幅計算，會發現壽險業趁台股亂流之際，逢低搶買台股 187 億元，儘管已連續兩個月加碼台股，但壽險業持有台股水位仍創 15 個月新低。

據金管會今 (26) 日公布最新資料顯示，壽險業 4 月持有台股水位跌破 2 兆元，降到 1 兆 9349 億元，若依 4 月台股大減 6.22% 的自然減幅計算，台股市值應該降到 1 兆 9162 億元，但實際市值卻高於此數，顯示壽險業者逢低加碼 187 億元，是繼上個月反手加碼台股 250 億元後，連續第二個月買進台股。

而包括國際板債、外幣保單的壽險業整體海外投資水位部分，其中，光是國際板債券單月就加碼 1340 億元，但 4 月海外投資水位單月僅增加 324 億元、攀升至 20 兆 1296 億元，主要是因為債券殖利率反彈造成評價減損；不過，4 月台幣貶勢加劇，有利增加壽險業匯兌利益。

4 月國外股票部位則降至 5690 億元，較上月減少 443 億元，占可運用資金跌破 2%、為 1.91%。

壽險業者表示，壽險業今年投資重點會放在加碼海外債券，在殖利率大彈、債券價格走低時，新錢再投資可以拉高經常性收益，大賺升息財。

截至 4 月底，國內外帳上現金跌破兆元，掉到僅剩 8973 億元，續創金管會開始公布該統計數據以來新低，比起 3 月，現金水位一口氣大減 2120 億元。