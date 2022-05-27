台積電甩尾拉高 台股大漲297點收16266點 周線連二紅

美股周四全面回神，費半指數強彈 3.87%，台股今 (27) 日也一舉突破月線反壓，收復萬六、16100、16200 點三道關卡，半導體族群成為多頭指標，金融股也擺脫頹勢展開反彈，終場在台積電甩尾拉高下，加權指數大漲 297.39 點或 1.86%，收在全場最高 16266.22 點，成交值 2194.44 億元。台股周線連二紅，本周累計上漲 121 點。

櫃買指數終場上漲 3.59 點或 1.86%，收在 196.91 點，成交值 607.93 億元。上市櫃成交值合計 2,802.37 億元。

權王台積電尾盤漲勢放大，終場強漲 3.11%，收在 530 元，收復月線，市值回升至 13.74 兆元；聯發科漲逾 2%，收 851 元，IC 設計股聯詠、瑞昱也上漲 2-3%；其他電子權值股如台達電、國巨、大立光、日月光投控、友達等漲勢都相當強勁。

高價股方面，股王矽力 - KY 強勢大漲逾 9%，收在 2775 元，股后信驊一掃昨天的陰霾，重返 2000 元關卡，漲逾 9%，收 2160 元，譜瑞 - KY、力旺、AES-KY、亞德客 - KY、世芯 - KY 等漲勢都相當凌厲，富邦媒、緯穎也漲逾 2%，重回 800 元俱樂部。

半導體族群全面回神，PA 三雄股價一吐悶氣，穩懋一度亮燈漲停，重返 200 元關卡之上，終場收漲 9%，全新、宏捷科也有 3-4% 的漲幅；再生晶圓廠中砂尾盤放量直奔漲停 152.5 元，辛耘勁揚近半根停板；矽晶圓三雄中以台勝科漲逾 5% 最為強勢，環球晶也有 3% 的漲幅，合晶則收漲 1%。

近來遭遇亂流的金融股，今天終於展開強彈，富邦金勁揚約 2.7%，中信金飆漲逾半根停板，國泰金、開發金、玉山金等也都上漲超過 2%。航運股方面，貨櫃三雄中以萬海漲 2.6% 最為強勢，長榮、陽明也有 1% 以上的漲幅，台驊、裕民同獲資金點火。