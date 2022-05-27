〈台股盤前〉短線反覆震盪築底 再戰萬六關卡

台股昨日殺聲隆隆，指數大跌逾百點，挑戰月線未果並再度失守萬六關卡。三大法人同步站在賣方，不過美股四大指數漲勢延續，全面走高收紅，台股有望再度挑戰萬六關卡，但整體利空考驗不斷，大盤短線處於反覆震盪築底。

美股週四在科技股強勢反彈下，那指強漲逾 2.6%；費半上漲超過百點，漲幅 3.87%；道瓊收紅超過 500 點，標普升近 2%，重新站上 4000 點大關。

市場消息方面。輝達 (Nvidia)(NVDA-US) 受俄烏戰事和上海封城影響，預期第二季營收損少約 5 億美元，且供應鏈不穩，公司正處於「具挑戰性的總體環境」。輝達是台積電重要客戶，其展望不佳，市場憂心恐牽動台積電後市。

中小尺寸面板廠彩晶 (6116-TW) 面對近期整體產業景氣下滑，對資本支出轉趨保守，除新廠計畫持續評估外，也暫緩再加碼背光模組廠中光電 (5371-TW) 持股，不過，彩晶強調，目前在筆電、車載背光，正與中光電深入合作中。

台泥 (1101-TW) 董事長張安平宣示，台泥已經開始從高配息的高殖利率股，轉型成為以資源循環利用的循環經濟概念股，未來目標是邁向科技成長股。

台達電 (2308-TW) 今年在台北國際電腦展論壇中展出生活化的樓宇自動化整合方案，在政策、倡議推動下，國際客戶進駐商辦、廠房都開始有一定節能需求，目前台達電在台北，就有 200 棟以上建築訂單排隊。