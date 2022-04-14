戴爾強化供應鏈優勢 今年擬在台招募逾200名人才

品牌大廠戴爾 (DELL-US) 今 (14) 日宣布在台灣打造全球首個採用 New Ways of Working 的混合型工作模式的辦公室，展望未來，戴爾表示，缺料、缺工是產業面臨的共同問題，但戴爾相比同業，在供應鏈採購上更具優勢，此外，為擴大多元人才庫，今年將在台灣招募逾 200 個人才。

戴爾指出，遠距工作在過去兩年已成為新常態，且混合型工作模式將成為未來趨勢，戴爾除規劃在全球設置新型態的混合辦公空間外，因應全球客戶數位轉型需求，也將在台灣研發中心進一步成立混合雲端解決方案 VxRail 研發團隊、客戶端周邊設備研發團隊。

戴爾在台灣扎根 35 年，2002 年進一步成立台灣研發中心，截至去年團隊人數已超過 2000 人，規模是美國總部之外，僅次於印度的第二大據點，針對新業務領域，今年也規劃開出逾 200 個職缺，擴大延攬軟硬體、雲端整合人才。

台灣是戴爾今年積極著重布局的地區市場，戴爾表示，台灣研發中心目前負責參與 100% 筆電與桌機、絕大部分的伺服器、客戶端周邊設備、VxRail 混合雲解決方案的研發。

不過近年產業持續面臨缺工、缺料危機，戴爾表示，這是產業共同面臨的問題，將持續投入培育、深入校園，至於其他廠商掀起搶人才大戰，認為是良性競爭，至於供應鏈問題，在兩年前即透過快速反應，從結果來看，戴爾去年是全球前三大品牌廠營收、是占進步最多的廠商，相比同業，在供應鏈規模、管理上具備優勢。

另一方面，在永續布局上，戴爾今日也展示全新 Latitude 5000 系列筆電，將海漂塑料融入產品與配件進行設計與製作，戴爾也訂下 2030 年射月目標，以 2030 年所有產品包裝 100% 採用可回收或可再生材料、所有產品 50% 以上材料採用回收或可再生材料為目標。