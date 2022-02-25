〈財報〉戴爾獲利表現、展望皆遜預期 警告Q1積壓訂單增加 盤後跌9%

戴爾 (DELL-US) 周四 (24 日) 上季獲利和對本季獲利的預測雙雙遜於華爾街預期，並警告供應鏈瓶頸會導致本季個人電腦 (PC) 的積壓訂單增加，盤後股價應聲挫跌 9%。

F2023 Q1 財測

調整後 EPS：1.25 至 1.50 美元 vs 1.52 美元 (彭博訪調分析師預期)

營收：上看 257 億美元 vs 245 億美元 (彭博訪調分析師預期)

財務長 Tom Sweet 表示，由於公司持續投資，今年度營業費用 (opex) 占營收比重將略高於去年度。

戴爾表示，受到供應鏈問題影響，第 4 季供應趕不上需求，預料直到今年上半年結束之前，伺服器、儲存硬體和網路硬體仍將出現積壓訂單。

戴爾周四收低 1.64% 至每股 55.84 美元，盤後受獲利表現和展望的雙利空影響，下挫 8.95%，期間跌幅一度深達 12%。

F2022 Q4(1/28 止) 財報數據

淨營收：279.9 億美元 vs 275 億美元 (FactSet 訪調分析師預期)

虧損：2900 萬美元

調整後 EPS：1.72 美元 vs 1.95 美元 (FactSet 訪調分析師預期)

戴爾第 4 季營收年增 16% 至 279.9 億美元，但受到「高於預期的稅率」影響而由盈轉虧，虧損 2900 萬美元，剔除薪酬費用等項目的調整後每股盈餘為 1.72 美元。

疫情雖然推升 PC 需求，但晶片荒和供應鏈問題延燒，使戴爾拉長交期，也面臨更高的零件和運輸支出。

各部門表現方面，客戶解決方案 (CSG，含 PC、筆電和平板) 營收為 173.2 億美元，年增 26%。基礎設施 (ISG，含科技服務) 營收年增 3% 至 92.2 億美元，其中伺服器和網路為 47 億美元，年增 7%。

戴爾去年 11 月宣布分拆雲端運算部門 VMware，該公司周四表示，將利用分拆其中的 93 億美元收益，進一步降低因該收購案衍生的債務。

財務長 Sweet 說，分拆是導致戴爾稅率高於原本預期的交易之一。戴爾第 4 季 39.6%，比一年前 26.7%，導致每股盈餘折損約 19 美分。

戴爾宣布董事會批准配息，4 月 29 日開始開始發放每股 33 美分，給 4 月 20 日仍登記在冊的股東。

戴爾過去 12 個月以來上漲 35%，優於同期標普 500 和費半分別為 9.3% 和 0.9% 的漲幅，今年迄今走勢大致持平，漲幅不到 1%。