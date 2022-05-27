日本鋼鐵巨擘警告 汽車、家電可能再漲價

日本最大鋼鐵製造商「日本製鐵」(Nippon Steel) 表示，該公司可能必須轉嫁更多成本給客戶，代表使用其鋼鐵產品的產業將面臨更高的成本，從汽車到家電都將感受到衝擊。

日本製鐵執行副總裁森高弘受訪時表示，由於鐵礦砂和焦煤等原料的成本大幅上漲，該公司將須「迅速且公平的」轉嫁成本，否則利潤會被侵蝕。

隨著原料價格上漲，日本製鐵和同業 JFE 控股的製鋼部門，過去一年來已經把價格調漲 50% 至歷史高點。在全球大宗商品榮景下，日本各大鋼鐵廠也得以和顧客達成更好的條件，就連以議價能力著稱的汽車業者也不得不接受。

日本製鐵的大客戶包括豐田汽車、三菱重工、Sony 集團、日立。豐田汽車最近曾警告，原物料成本「前所未見」的漲勢將影響獲利，預估本會計年度營業利益將下滑。

日本製鐵將再度調漲價格，豐田等大客戶預料受影響。(圖: AFP)

森高弘表示，對國內客戶漲價是合理的要求，因為很多客戶是出口導向型產業，屬於日圓貶值的受益者，日圓貶值意味著他們在海外銷售的產品更具價格競爭力。

相比之下，日本國內營建業只以國內市場為主，森高弘擔心協議漲價的難度較高，必須設法說服客戶。

他表示，日本製鐵將和顧客個別展開談判，為高附加價值的低碳鋼鐵等產品磋商更好的條件。

亞洲鋼鐵市場前景

然而日本製鐵推動漲價，正逢亞洲鋼鐵市場逐漸低迷。由於中國的清零防疫政策重傷國內經濟和需求，中國指標性的熱軋鋼捲期貨周四跌至每噸人民幣 4632 元 (688 美元)，約為四個月低點。

森高弘認為，這個水準仍無法讓亞洲的鋼鐵廠獲利。如果亞洲市場的需求和價格都已觸底，而中國開始拉抬經濟，將改善未來幾個月的展望。中國政府已宣布一連串振興措施，包括針對一線城市調降房貸利率，以及為企業和人民提供超過人民幣 1400 億元 (210 億美元) 的稅收減免。

日本製鐵預估，由於原料、燃料和配送成本上揚，鐵礦砂和煤炭價格將保持在高檔，使該公司在 9 月底前的成本每噸增加超過 4 萬日圓 (314 美元)。

森高弘預期鐵礦砂價格將在每噸 130 到 150 美元之間浮動、焦煤價格介於每噸 450 至 550 美元，但未說明持續時間。