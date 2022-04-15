中鋼5月盤價平均調漲2.95% 穩漲助下游獲利

中鋼 (2002-TW) 今 (15) 日開出 5 月內銷盤價，在原物料、能源和運費成本波動，加上供給短缺等因素下，國際鋼價輪番上漲，中鋼月盤也續揚，平均調漲 2.95%，其中熱、冷軋等主力產品售價仍低於進口報價，預留下游獲利空間。

中鋼表示，俄烏戰爭持續延燒，推升能源及大宗物資價格位至歷史高點，近來煤鐵及鎳、鋁、鋅等合金鐵原料價格大幅波動，鋼廠承受原料上漲風險，且俄烏戰爭外，中國疫情、日本製鐵九州大分廠日前發生鐵水外洩意外，都導致全球鋼鐵供給持續吃緊。

需求面來看，中鋼認為，雖然國內及中國的本土疫情升溫，影響鋼鐵業供需，但全球疫苗覆蓋率逐步提高，歐美等主要經濟體陸續全面解封，市場預期疫情對經濟的負面衝擊將逐步減緩，有利市場未來朝向正面發展。

此外，近期新台幣連續巨幅走貶，中鋼表示，雖然使得鋼廠進口原物料之成本壓力升高，但相對地，將有利下游業者提升出口競爭力。

中鋼強調，審酌短期內國內外疫情、匯率波動風險及下游業者尚未擺脫塞港等供應鏈瓶頸，為協助客戶穩健接單，鞏固國內用鋼產業發展動能，五月盤價仍採「順勢、穩健、合宜」的一貫訂價原則，持續「有序反應成本，逐月合理調整」，攜手下游創造雙贏及共存共榮，打造鋼鐵業穩健發展的基礎。