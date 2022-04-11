〈南亞科法說〉Q2價格有機會持平 後續市況觀察三大變數

DRAM 大廠南亞科 (2408-TW) 今 (11) 日召開法說，總經理李培瑛表示，第二季 DRAM 價格跌幅可望收斂，甚至有機會持平，4 月 DRAM 市況與第一季差不多，5、6 月與下半年市況，要觀察俄烏情勢發展、通膨與中國封城等可能影響終端需求的變數。

李培瑛表示，第二季位元出貨量估與第一季相近，可能小量增加，但變化不大；價格方面，因供應商庫存相對健康，資本支出也維持理性，即便有外在環境的不確定因素，仍預期第二季價格跌幅可望縮小至低個位數百分比。

從各應用來看，李培瑛指出，第二季雲端伺服器需求續強、消費性電子市場穩健，手機與 PC 市場則受季節性、通膨與區域政治等不確定因素影響，需求趨緩。

對於俄烏戰爭，李培瑛表示，對公司銷售沒有影響，但確實引發全球通膨疑慮升溫，使消費型筆電需求趨緩，不過雲端伺服器、商用筆電與電競筆電等需求仍強勁。

談及中國封控，李培瑛指出，有些區域已逐步解封，有些可能封控到 18 日，上海周遭較嚴重，已看到有些客戶開始進行交運點或生產基地轉換，但他認為，封城對中國經濟、民生影響大，大家都有解封壓力，封城不太可能持續很久。

至於新廠進度，南亞科原預計去年底動土，不過，李培瑛表示，建照審核時程較預期延遲二至三季，加上市場缺工缺料等因素影響，預計上半年有機會拿到建照，2025 年量產，較原先預計的 2024 年稍微遞延，在此之前會持續轉進部分現有產能，位元產出還是會小幅成長。

李培瑛表示，10 奈米級第一世代、第二世代進展順利，符合預期，第二世代包括 DDR4、DDR5，預期下半年可在市場做工程樣品驗證。

