宏捷科下月董事改選 中美晶將掌三席董事

砷化鎵晶圓代工廠宏捷科 (8086-TW) 下月股東會將改選新任董事，根據股東會書面資料顯示，大股東中美晶 (5483-TW) 除董事長徐秀蘭續獲提名外，包含副董事長暨總經理姚宕梁、公司治理主管簡明輝也獲提名，代表今年董事改選後，中美晶在宏捷科的董事席次，將從一席變成三席。

宏捷科今年股東會將改選六席董事、三席獨董，董事候選名單中，包含中美晶董事長徐秀蘭、宏捷科董事長祁幼銘、總經理黃國鈞、董事蔡文惠等都續獲提名，獨董方面，除蔡坤穆續獲提名外，則新增劉忠賢、鄭繼雄。

中美晶集團是在 2020 年斥資近 35 億元入股宏捷科，強化集團在第三代化合物半導體上下游材料供應鏈布局，值得注意的是，中美晶 5 月初再公告斥資約 3.18 億元，加碼買進宏捷科約 3595 張，累計持股 52339 張，持股比達 26.63%，凸顯大股東持續看好宏捷科發展，以實際行動支持公司營運。

宏捷科營運報告書中也提到，近年公司積極投入的氮化鎵 (GaN) 製程開發領域，考量上游化合物晶圓品質、供應穩定性為關鍵因素，因此私募引進中美晶集團，未來將藉由上下游策略聯盟，共同發展氮化鎵產品，以利快速供應 5G、電動車等高頻率、高功率所需的關鍵零組件，建構具競爭力的台灣化合物半導體產業鏈。

不過營運方面，宏捷科今年以來營運面臨 WiFi 客戶缺料影響，加上主攻的中國手機市場需求低迷，部分中小型客戶又因先前拉高庫存、拉貨放緩，導致宏捷科整體產能利用率下滑至 40-50%，公司也認為今年上半年整體市況仍弱，估 6、7 月傳統旺季後，下半年需求動能才可望回溫。