南亞科：今年市況審慎樂觀 有機會逐季改善

DRAM 大廠南亞科 (2408-TW) 股東會年報出爐，董事長吳嘉昭表示，今年 DRAM 市況審慎樂觀，整體產業邁向成長，從供需情況來看，預期第二季產業將延續第一季小幅修正市況，之後有機會逐季改善，但仍需觀察全球通膨、烏俄戰爭、疫情及供應鏈缺料的影響。

吳嘉昭指出，DRAM 是電子產品智慧化關鍵元件，智慧型手機、伺服器 / 數據中心是目前最大應用區塊，隨著 5G、AI、物聯網、大數據、自駕車及元宇宙相關技術發展，未來各種消費型智慧電子產品的推出，將帶動 DRAM 應用多元化， 需求每年會有 15-20% 位元成長。

吳嘉昭說，根據調研單位評估，今年初供應商存貨水位都在低檔，目前各供應商規劃增加供給的成長幅度與需求成長相當。

吳嘉昭表示，今年 20 奈米產品將強化固態硬碟及遊戲機領域推廣，並持續優化低功率產品多元應用，推展至高階車載、高階電視等。伺服器產品方面，除穩定既有大型客戶外，也將延伸至全球區域型數據中心的中小型客戶。

吳嘉昭指出，南亞科今年營運策略主軸為 10 奈米第一世代 (1A) 新製程產品，目標完成前導產品 8Gb DDR4 客戶驗證，預計下半年開始小量量產，同步降低 30 奈米產品的投片；同時也準備下世代 DDR5 產品。

10 奈米第二世代 (1B) 製程技術前導產品已開始試產，預期今年下半年開始購置第一期量產機器設備，為明年製程轉換做準備。後續產品正研發中，將陸續導入試產。

新廠進度方面，吳嘉昭表示，預計今年中動土興建無塵室，目標 2025 年再開始裝機量產，產能規模將視市場需求分階段設置。

