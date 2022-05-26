富邦產：6月底前完成核保百萬件 絕無拖延不核保

針對外界不實指稱「故意拖延不核保」，富邦產險再度鄭重澄清，100 萬在途件為短期內大量湧入的續保件，案件量實在太大，產險同仁已全員盡力投入核保作業中，總計 100 萬件在途件預計 6 月底前核保完成，絕無藉故拖延不核保。

富邦產險說明，100 萬在途件為短期內大量湧入的續保件，再加上絕大多數都是線下投保需要大量人工作業，產險同仁已全員盡力投入核保作業中，總計 100 萬件在途件預計 6 月底前核保完成，絕無藉故拖延不核保。針對不實誣蔑指控，對全員投入的產險同仁非常不公平，富邦產險深表遺憾。

富邦產險並強調，為了遵從產險公會指引，在產險公會最新公佈理賠指引後立即發佈理賠放寬的相關規定。公司絕對會遵循主管機關原則，並支持防疫政策，依契約條款及產險公會理賠實務指引儘速且從寬辦理，確實履行契約義務。例如針對「陪同隔離」之理賠案件，經被保險人出具依「傳染病防治法第 48 條」開立之隔離書，本即符合保單條款，得請領隔離費用補償，理賠認定並未落後同業。

此外，基於風險承受程度的考量，希望將承保能量保留給沒有相關保障的民眾，僅針對已持有該公司或其他保險公司有效防疫險保單的被保險人婉拒承保，因此不會有保單孤兒的情形。在婉拒重複投保的考量上，與其他同業是一致的。