華航示警高油價成本 今年審慎樂觀拚繳更好成績

華航 (2610-TW) 今 (26) 日召開股東常會，董事長謝世謙表示，今年充滿不確定性，航空燃油脫序已衝上每桶 140 美元，對航空業者經營恐會造成很大衝擊，尤其若客運陸續恢復，將面臨高油價成本，對此，華航已做好相關準備，今年審慎樂觀，經營團隊仍全力以赴，力拚創造更好佳績。

謝世謙說，去年繳出一張亮麗成績單，貨運營收創歷史高峰達 1242 億元，客運則受到疫情影響難有進展，今年因俄烏戰爭、疫情持續延燒，導致油價飆升，航空燃油衝上每桶 140 美元，對航空業經營造成很大衝擊，尤其若客運陸續恢復，將面臨高油價成本。

謝世謙認為，隨著各國逐漸開放邊境，客運下半年可望逐漸恢復，惟預料載客人數一開始將受限。

展望今年客運市場，華航積極為旅運需求布局準備，全面規劃各航線增班，以 A321neo 新機優化區域航線產品，並爭取高收益的三、四航權客源，同時，配合政府開放程度，機動調整客運班次。

對於今年的貨運市場，謝世謙認為，在海運塞港、缺櫃和供應鏈瓶頸短期內無法全面改善的情況下，可以預期安全、高穩定度和高時效性的航空貨運，仍將是引領航空公司營收成長的主力。

華航目前已交付 4 架 777F 貨機並持續引進，預期至年底全貨機機隊可達 23 架規模，另外，新購買的 4 架 777F 貨機也將自 2023 年開始陸續到位，並於 2024 年交付完畢。