華航4月營收寫3年來同期高 客貨運動能持續高漲

華航 (2610-TW) 今 (10) 日公布 4 月合併營收達 122.4 億元，月減 0.51%，年增 12.57%，為 3 年來同期高點，儘管客運營收持續處在低檔，但貨運營收 107.44 億元，月增 0.32%、年增 11.81%，華航指出，出口艙位需求強勁，維持高裝載率，並已陸續增加客運航班中，積極為後疫情時代準備。

華航說明，4 月客運收入 7.94 億元，月增 15.45%，年增 26.23%，反映各國邊境管制鬆綁，運能逐步恢復。

而貨運營收穩居百億元之上，華航說明，儘管中國執行區域封控措施，影響進出口市場和航班運作，但在充分利用航機運能、有效統籌艙位分配下，除了民生用品、生鮮和電商等貨品外，也載運緊急防疫物資。

華航進一步指出，由於俄烏戰爭使部分歐洲往返東北亞地區航班尚未恢復正常運作，已規劃阿姆斯特丹、法蘭克福等歐洲線航班增班，除了採客機腹艙載貨，並將最新引進的 777F 貨機投入法蘭克福航線，爭取歐洲航線更高的市占率。

對於客運，華航表示，雖旅運市場目前以剛性需求為主，仍積極為後疫情時代準備，長程航線 5 月中旬起美國洛杉磯增為每周 4 班，搭配安大略每周 1 班，往返加州大洛杉磯地區達每周 5 班，而加拿大溫哥華則自 5 月起增為每周 1 班，6 月起再新增紐約航線服務。

區域線部分，華航 5 月起桃園 - 胡志明市每周增加為 5 班，桃園 - 馬尼拉增為每周 6 班，東京羽田則增加為每周 2 班，6 月更增至 4 班。