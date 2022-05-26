中國封控影響 宏碁顯示器訂單出貨比僅達約5成

品牌大廠宏碁 (2353-TW) 產品線布局涵蓋顯示器、投影機等，數位顯示事業群總經理簡慧祥指出，中國華東地區是產品重要的組裝基地，雖然因應封城有提前做管理、轉單準備，但 4 月訂貨出貨比重仍僅達約 5 成，預期這個月會逐步轉好，不過整體缺料、物流仍有挑戰，下半年展望預期 6 月才會比較明朗。

簡慧祥表示，去年疫情紅利正逐步消退中，但整體市場是否回歸過往季節性需求還要觀察，現階段能確定的是，戰爭、通膨確實讓消費需求下滑，不過第二季是傳統淡季，也是全年相對低點，所以還要再密切觀察。

簡慧祥進一步指出，顯示器產品先前因應關稅議題，陸續增加印度、越南、印尼等全球產線布局，但多數仍在中國華東進行生產製造，少部分則移往華南福清生產，不過近期除組裝廠受封控影響，物流塞港也延續，目前平均仍有 1-2 個月的貨量在海上運輸，認為 6 月將是下半年營運的重要觀察指標。

展望全年，簡慧祥說，現階段供應仍持續緊張，主要是上游美系 IDM 缺料未解，但對於商用需求正向看待，此外，投影機產品下半年也將迎來世界盃足球賽等需求刺激，不過由於整體量不大，受缺料影響更加嚴峻，產品訂單達交率不到 5 成，預期第四季供需才會比較舒緩。