SpaceX星鏈用戶破25萬人 已著手布局機上連結服務

低軌衛星龍頭 SpaceX 高層在本周展開的美國 2022 年衛星展上表示，星鏈計畫 (Starlink) 目前已創下新里程碑，該服務用戶已超過 25 萬名，且已開始布局機上連結 (In-flight Connectivity) 服務，擴大衛星網路服務範圍。

星鏈服務銷售副總 Jonathan Hofeller 表示，星鏈計畫最新用戶來自一般消費者以及企業用戶，後者網路速度較快，相對訂閱費用也較高，終端設備出貨方面，截至去年 8 月已出貨超過 10 萬台地面終端接收設備。

Hofeller 指出，SpaceX 正加速衛星的佈署，每天約製造 8 台低軌道衛星，公司目標打造上千台衛星送上太空。SpaceX 執行長馬斯克表示，上周已額外發射 53 顆衛星，目前星鏈計畫已發射約 2000 顆衛星。

另外，除了低軌道衛星網路服務，Hofeller 表示公司下一步將瞄準行動寬頻網路回傳 (Mobile Backhaul)、機上連結等市場。

Hofeller 表示，連結飛機並提供網路的時機已經成熟，目前已開始測試飛機天線，但未透漏商轉時程，若 SpaceX 打入機上連結市場，將與目前業者 Viasat 正面對決。

台廠近年來積極布局低軌衛星商機，相關地面接收站零組件供應商包含台揚 (2314-TW)、建漢(3062-TW)、明泰(3380-TW)、耀登(3138-TW) 等廠商、無線通訊被動元件廠昇達科(3491-TW)、RF 模組同欣電(6271-TW 等。