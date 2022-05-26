IIF大砍今年全球GDP預測至2.3% 警告新興市場資金流入減4成

國際金融協會 (IIF) 周三 (25 日) 表示，由於俄烏戰爭、中國封城和美國聯準會 (Fed) 升息，全球國內生產毛額 (GDP) 預估僅成長 2.3%，為原先預估值的一半，並警告，新興市場今年流入可能減少 42%。

IIF 對全球經濟成長預估值從 4.6% 調降至 2.3%。三大工業國——美國、歐元區、日本——今年預估成長 1.9%，

中國 GDP 的成長率預估從 5.1% 下修為 3.5%，IIF 經濟學家表示，中國封城的衝擊比原先預期更具破壞力，將大幅影響經濟成長和資金流動。

歐元區的成長預估也從 3% 調降至 1%，主要反映俄國入侵烏克蘭的後遺症。此預估意味著下半年歐元區 GDP 將萎縮。

不過拜大宗商品價格上漲之賜，拉丁美洲今年可望稍微加速成長 2%，中東和北非等產油國的經濟也能因此保有一定的韌性。

報告中說：「經濟疲軟廣泛可見，幾乎沒有可以犯錯的空間。全球經濟衰退風險升高，在這個背景下，我們認為新興市場的資金流入將大幅減少。」

該銀行業組織表示，新興市場非居民資金流入額去年為 1.68 兆美元，今年可能減少約 42% 至 9720 億美元。如果不計中國，流入金額會再降至 6450 億美元。

根據 IIF，中國、俄羅斯的資金流入都將腰斬，中國流入金額預料從去年的 6680 億美元降至 3270 億美元，俄羅斯也從 580 億美元降為 290 億美元。

不過墨西哥、阿根廷和委內瑞拉今年仍可望吸引更多資金流入，但增幅將明顯縮小。

IIF 並在報告中提及糧食安全議題，包括俄國和印度實施出口禁令，以及烏克蘭的播種和收成大受影響，中東和非洲將首當其衝。亞洲因為以米食為主，在烏克蘭戰爭下受到的干擾較低。