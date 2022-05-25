拜登結束亞洲行後不久 北韓發射至少3枚疑似彈道飛彈

南韓軍方表示，北韓周三 (25 日) 發射了至少三枚疑似彈道飛彈，時間點就選在美國總統拜登結束亞洲行之後不久。拜登在訪問韓日期間，討論了金正恩政權所帶來的安全威脅。

南韓參謀長聯席會議表示，這些疑似彈道飛彈分別在北韓時間早晨 6 點、6:37 和 6:42 左右，由平壤機場附近的地區向北韓東部海域發射。

飛行軌跡顯示，這些飛彈並不是可以飛行數千公里的洲際彈道飛彈，但其中第三枚導彈，被南韓軍方認為是短程彈道飛彈 (SRBM)，飛行約 760 公里。

日本防衛大臣岸信夫表示，北韓發射飛彈是不可接受的，官員們正在研究這些飛彈中至少有一枚是否是洲際彈道飛彈 (ICBM)，

白宮表示，拜登聽取了關於發射的簡報。美國軍方認為，雖然這些飛彈發射沒有對美國及盟友構成直接威脅，但凸顯了北韓持有非法武器的威脅。

馬丁禁止核武擴散研究中心 (James Martin Center for Nonproliferation Studies) 東亞主管 Jeffrey Lewis 表示，周三發射的不太可能是完整的洲際彈道飛彈，因為射程遠低於這類飛彈。

北韓上一次是在 5 月 12 日發射了三枚短程彈道飛彈，美國、南韓和日本在拜登訪問前表示，北韓可能在準備發射一枚洲際彈道飛彈。

北韓今年以來飛彈發射次數頻繁，創歷年新高。在過去的幾個月中，北韓試射了各種飛彈，這些飛彈的設計旨在躲避美國的攔截，並加大對美國及其亞洲盟友的核武威脅。