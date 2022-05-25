〈美股早盤〉市場靜待Fed會議紀要出爐 美股開盤波動

繼昨日 Snap(SNAP-US) 帶崩美股後，周三（25 日）美股開低後小幅走高，市場觀望情緒濃厚，投資人靜待稍晚即將公布的聯準會（Fed）5 月貨幣政策會議紀要，評估未來政策動向。

截稿前，道瓊工業指略漲 0.04%，那斯達克綜合指數漲 0.2%，標普 500 指數漲 0.12%，費城半導體指數漲近 0.6%。

Fed 主席鮑爾先前曾表示將持續升息，直到有明確且令人信服的證據表明通膨正在下降。市場預估 Fed 將在 6 月與 7 月升息兩碼（50 個基點），但投資人擔心美國經濟將面臨成長衰退問題。

根據標普全球（S&P Global）昨日公布的數據顯示，商業活動溫和放緩，主因是中國對新冠疫情的封控措施、俄烏戰爭導致供應鏈緊張阻礙工廠生產，以及物價上漲降低服務需求。

5 月 Markit 製造業採購經理人指數（PMI）初值報 57.5，為 3 個月以來新低，符合於市場預期但低於 4 月的 59.2；上月 Markit 綜合 PMI 初值受通膨壓力上升、供應商交貨時間惡化以及需求成長疲軟影響，降至 53.8，前值為 56，創下 4 個月以來最慢增速。

此外今日公布的 4 月耐久財訂單也有所放緩，僅報 0.4% 不及市場預期的 0.6%，也低於前值。

投資人擔憂，在貨幣環境收緊的情況下，經濟成長將大幅放緩，俄烏戰爭與中國封控措施將會進一步惡化前景，而在美國經濟成長出現疲軟跡象之際，交易員正在削減對 Fed 升息的押注。Fed 鴿派官員、亞特蘭大聯邦準備銀行總裁波斯提克（Raphael Bostic）敦促 Fed 謹慎行事。

中國方面，繼日前召開國常會，推出六方面 33 項的「穩經濟」一籃子措施後，中國國務院總理李克強再次於「全國穩住經濟大盤電視電話會議」上喊話，要努力確保第二季經濟合理成長和失業率盡快下降，並指相關穩經濟政策，5 月底前都要推出實施細則，各地也將由國家統計部門「實事求是」公布經濟數據。

截至台北時間周三（25 日）21 時許：

標普 500 指數線圖 (圖：鉅亨網)

焦點個股：

Dick’s Sporting Goods(DKS-US) 早盤下跌 6.84%，至每股 66.37 美元

運動用品商 Dick’s Sporting Goods 美股盤前公布最新財報，儘管消費者購買強勁推升營收、獲利打敗華爾街預期，但該公司與其他零售商一樣無法逃過通膨影響，下調全年財測。

Dick’s Sporting Goods 第一季營收報 27 億美元、經調整後每股獲利報 2.85 美元，均優於市場預估的 25.9 億與 2.48 美元，並預估 2022 會計年度調整後每股獲利介在 9.15-11.7 美元之間，先前預估為 11.7-13.10 美元，低於市場平均預估的 12.56 美元。

Lyft(LYFT-US) 早盤上漲 0.24%，至每股 16.76 美元

Lyft 日前宣布將放緩招聘腳步，削減部分部門預算，加入競爭對手 Uber(UBER-US) 管控成本的行列。該公司共同創辦人兼總裁 John Zimmer 表示，考慮到復甦腳步緩慢，Lyft 將大幅放緩在美國的招募作業，並將重點放在一些重要的職位上，例如核心乘車業務。此外，Lyft 還將向符合條件的員工發放股票選擇權。

諾斯壯百貨 (JWN-US) 早盤上漲 1.69%，至每股 21.03 美元

高檔零售業者諾斯壯百貨（Nordstrom）日前第一季業績超出分析師預期，並調升全年展望，預估今年營收將成長 6% 至 8%，高於先前的 5% 至 7%，此外預期全年每股獲利將介在 3.38 美元至 3.68 美元之間，高於先前的 3.15 美元至 3.50 美元，經調整後將落在 3.2 美元至 3.5 美元區間。

即使如此，這家零售商調整後每股虧損仍略高於分析師的預期。截至 4 月 30 日當季淨利為 2,000 萬美元，合每股 0.13 美元，而去年同期淨虧損 1.66 億美元，合每股 1.05 美元。

今日關鍵經濟數據：

美國 4 月耐久財訂單初值報 0.4%，預期 0.6%，前值 0.6%

美國 4 月核心耐久財訂單出值報 0.3%，預期 0.6%，前值 1.1%

美國上周（截至 5/20）EIA 原油庫存變動預期 - 212.9 萬桶，前值 - 339.4 萬桶

華爾街分析：

瑞銀全球財富管理的首席投資官 Mark Haefele 表示：「我們的核心設想仍為經濟衰退是可避免的，地緣政治風險將在今年緩和，股市將因此走高。但最近的股市下跌，突顯出有選擇性和考慮降低波動性的策略的重要性。」

Unigestion 跨資產解決方案團隊的投資組合經理 Salman Baig 說：「從我們的角度來看，對經濟衰退的擔憂是真實的。Fed 目前手上有一項艱鉅的任務，就是實現經濟軟著陸」。

TS Lombard 的策略主管 Andrea Cicione 表示，投資人正在不斷重新評估 Fed 和其他央行繼續收緊貨幣政策的可能性。將會出現的情況是，Fed 仍決心使貨幣政策正常化。一旦達到他們預期的中性利率約 3% 區域，將會開始重新評估政策，而即將出爐的會議紀要將証實，目前而言 Fed 將力抗通膨。