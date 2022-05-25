輝瑞將以非營利價格 向貧困國家銷售專利權藥物

輝瑞周三（25 日）表示，將以非營利價格向全球 45 個貧困國家約 12 億人口，銷售 23 種受專利保護的藥品和疫苗，包括新冠疫苗。

輝瑞在世界經濟論壇（WEF）上表示，這項「健康世界協議」（An Accord for a Healthier World），納入了 27 個低所得和 18 個更低所得國家，涵蓋了非洲大部分地區和東南亞許多地區。

該計畫包括輝瑞旗下 23 種專利藥品及疫苗，用於治療傳染病、某些癌症和罕見發炎疾病。除 Paxlovid 和 Ibrance 之外，還包括新冠疫苗 Prevnar 13、類風濕關節炎藥物 Xeljanz 和癌症治療 Xalkori 和 Inlyta。

輝瑞執行長 Albert Bourla 受訪時說，根據該計畫，公司將在今年年底前首先開始向迦納、馬拉威、盧安達、塞內加爾和烏干達運送這些藥品。

輝瑞也表示將與各國政府合作，改善衛生系統的基礎設施，並清除常常會造成藥品交付延遲的監管和採購障礙。

此外，該公司還說隨著新藥物與疫苗推出，這些產品也將低價納入「健康世界協議」的產品組合中。

截稿前，輝瑞 (PFE-US) 美股開盤前股價下跌 0.49%，每股暫報 53.15 美元。