〈焦點股〉鴻海領軍鴻家軍衝鋒 2檔直奔漲停

台股電子族群今 (25) 日重回多頭懷抱，尤其是鴻家軍表現強勢，鴻海 (2317-TW) 近期電動車布局邁大步，將擴大零組件出貨，今天股價反彈近 2%，陽程 (3498-TW) 、正達 (3149-TW) 盤中連袂亮燈漲停，廣宇 (2328-TW) 、乙盛 - KY(5243-TW) 也有 5% 以上的漲幅。

鴻海股價於 4 月底築底後，5 月以來逐步反彈，今天上漲近 2%，最高來到 110 元，站穩所有均線之上。玻璃廠正達為鴻海 MIH 聯盟成員之一，今天股價強勢翻紅並攻上漲停板，達 25.05 元，站上季線；設備廠陽程同步亮燈漲停，達 28.3 元。

鴻家軍今天成為買盤焦點，廣宇漲勢放大至 7%，最高來到 38.2 元；乙盛同步大漲逾半根停板，最高衝上 63.1 元；其他泛鴻海集團股也表現不俗，包括鴻準、樺漢、位速、臻鼎 - KY 等，均在盤上表現。

鴻海旗下線束廣宇表示，第二季營運未受到中國封城太多的影響，營運將優於第一季；在車用布局方面，隨著鴻海後續將與 Lordstown 基於 MIH 平台開發生產新車，以及替 Fisker 代工 PEAR 車款，甚至是外傳的 Apple Car 等，廣宇都可望同步受惠。

機構件廠乙盛墨西哥廠主要供應特斯拉系列車種天窗、電池組件及電池背蓋等零組件，目前墨西哥廠正在興建第二座廠，未來 MIH 平台承接更多廠牌電動車訂單，將為乙盛營運添增成長動能。

鴻海日前退出群創 (3481-TW)、榮創 (3437-TW) 董事會，淡出面板、LED 市場布局，董事長劉揚偉表示，基於公司治理考量及聚焦在 3+3 的領域，因此是可預期的，且後續還會有一些調整，不只是上市櫃的公司，也會有小公司做調整。