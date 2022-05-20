鴻海、國巨攻半導體 國創28億元入股富鼎成最大股東

鴻海 (2317-TW) 與國巨 (2327-TW) 今 (20) 日共同宣布，合資的國創半導體將斥資 28.868 億元，取得功率元件廠富鼎 (8261-TW) 私募股 3.5 萬張，交易完成後國創將持有富鼎 30.08% 股權，成為最大股東。此次富鼎私募每股定價 82.48 元，相較今日收盤價 112.5 元，折價幅度約 26.7%。

鴻海與國巨先共同增資國創 31 億元，鴻海將持股 51%、國巨則持有 49% 的國創股權；國創董事長、副董事長職務也將分別由劉揚偉以及國巨董事長陳泰銘擔任。

劉揚偉表示，國創藉參與富鼎私募，將一次備齊低中高壓 Si MOSFET 產品線，將會對雙方集團在未來新興產業如 EV 及工業，提供穩定的半導體供應來源，補足國創在 IC 產品策略藍圖關鍵一環，並與國創發展的電源管理 IC、SiC 元件 / 模組相互搭配。

劉揚偉指出，半導體作為集團佈局的三大核心技術之一，因應 3+3 策略發展進程，過去一年加速了半導體布局，透過鴻揚 SiC 晶圓廠與 BOL (Build-Operate-Localize) 推展區域晶圓產能合作，MCU/SoC 與車廠的合作，國創的類比 IC 及功率半導體除參與車廠的合作外，功率模組也有不錯進展。

陳泰銘則表示，與富鼎的結盟就是為了抓住類比 IC 及功率半導體未來的契機，一旦產品就緒，就可快速布局到國巨的全球通路及客戶的手上，符合國巨對全球客戶提供更完整的全方位零組件解決方案的策略。

國創基於鴻海與國巨長期發展策略，將依規劃時程持續擴增產品線、優化產品競爭力、規劃內外部產能。

國創透過自有設計，與其他半導體大廠在產品設計、製程產能、銷售通路上展開多元合作，增強類比 IC 及功率元件產品線，此次加上與富鼎的合作，將可更完整提供客戶穩定安全的全方位解決方案；富鼎可進一步藉鴻海 EV 事業與國巨通路中的車廠供應鏈進入車用市場，為富鼎帶來更大的成長機會。