〈鴻海半導體布局〉富鼎獲富爸爸撐腰 車用產品迎來出海口

鴻海 (2317-TW) 與國巨 (2327-TW) 合資的國創半導體 (XSemi) 今 (20) 日宣布，斥約 29 億元取得 MOSFET 廠富鼎 (8261-TW) 股權，並成最大單一股東，市場看好，此舉不僅有助富鼎跨入過往難以進入的車用市場，也將在鴻海集團中扮演車用功率半導體的供應要角。

鴻海近年積極衝刺電動車事業，除接連入股榮炭 (6555-TE)、碩禾 (3691-TW)，也與中碳 (1723-TW) 結盟，強化電池領域布局，並加快半導體領域布局腳步，除成立國創半導體專攻類比 IC、功率元件等相關產品，今年也攜手馬來西亞 DNeX 合建 12 吋晶圓廠，下一步更將搭配旗下封測廠建立完整一條龍模式。

業界表示，鴻海近期動作頻頻，強化半導體企圖心不言而喻，但從上下游供應鏈來看，目前僅完成晶圓廠、封測廠布局，若要完整的供應鏈生產，獨獨缺乏上游的 IC 設計，此次入股富鼎，剛好可完成最後一塊拼圖。

從富鼎角度出發，由於車用領域有進入門檻，除須取得 AEC-Q100、AEC-Q101 的基本驗證外，更因類比 IC 特性牽涉電流、電阻等安全疑慮，對要求高可靠度的車用領域，認證時程至少動輒 3-5 年。

因此，富鼎此次取得富爸爸支援，不僅可藉集團之力，加速車用產品進展，也因鴻海與車廠的關係，進一步了解車用產品發展路徑，有效節省投入資源，最重要的即是擁有龐大的出海口，讓未來營運錦上添花。