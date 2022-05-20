劉揚偉：鴻海退出群創是可預期的 未來還有其他調整

鴻海 (2317-TW) 董事長劉揚偉今 (20) 日表示，退出群創 (3481-TW)、榮創 (3437-TW) 董事會是基於公司治理考量及聚焦在 3+3 的領域，因此是可預期的，且後續還會有一些調整，不只是上市櫃的公司，也會有小公司做調整。

針對近期半導體布局，劉揚偉表示，在馬來西亞先是透過入股 DneX 間接投資 8 吋廠 SilTerra，現在跟 DneX 進一步合作走向 12 吋，下一階段則要與封測端進行分配，目前鴻海在中國青島有新核芯科技，另外還有訊芯 - KY(6451-TW)。

劉揚偉進一步指出，未來在半導體將會與產品息息相關，畢竟過去半導體的需求主要來自電腦及手機等產品，但今後的應用則會往電動車 (EV)、元宇宙等新應用領域的方向發展，「鴻海不會走回頭路」。

中國封控方面，劉揚偉強調，對鴻海影響非常小，下半年景氣也還好，但當然也跟整個產業有關連，有些產業看到的狀況並不是很好。

對於股價看法，劉揚偉表示，經營者追求的是經營的成果，怎麼樣讓我們產品做得更好，客戶服務得好，這個是最重要的，並不是追求股價，但他也坦言，鴻海本益比 (PE) 是比較被低估。

劉揚偉強調，鴻海過去一直都非常低調，加上一些產品線的關係，很少跟外界去做說明說，因此現在希望透過溝通，讓投資者了解鴻海的技術、新產品以及在 ESG，並反應在正常的市場價值上。