SEMI Japan：半導體可應用區塊鏈技術 確保可追溯性杜絕仿冒品

日本半導體業界團體 SEMI Japan 周二 (24 日) 表示，盼整體業界能運用區塊鏈 (Blockchain) 技術，來建構出一套確保半導體可追溯性 (Traceability) 的方法。晶片短缺問題正惡化當中，有愈來愈多的仿冒品充斥市面，業界也正在尋求解決之道。

半導體行業的國際性組織 SEMI，正針對晶片可追溯性的規格化進行討論，呼籲半導體製造設備廠商、材料廠商和貿易商等，能夠共同參與系統建構。SEMI Japan 日本可追溯性委員會共同委員長角淵弘一表示，盼能在一兩年內進行建構。

面對全球半導體短缺問題，有愈來愈多企業都從市面流通的半導體來進行調度，其中也不乏仿冒品、假貨和品質低劣的晶片，廠商如果沒有察覺、無意之間用於產品組裝，恐有一定風險。

有看法認為，市面上橫行的假貨，總價值高達 1 兆日圓 (約新台幣 2323 億元) 以上。因此確認晶片是否為正牌廠商妥善生產的製品需求正不斷增加，利用區塊鏈的好處是眾多當事人都能參與其中，加上數據無法竄改，可用於半導體可追溯性用途。

此外，SEMI Japan 也發聲明提到，半導體製造機台的製造商們、也同樣面臨晶片短缺問題，盼晶片商能優先供應給半導體製造機台使用。

SEMI Japan 解釋，如果不優先提高半導體製造機台產量，晶片產量也就難以提升，晶片短缺問題也更難以舒緩。