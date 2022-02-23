紐西蘭央行連三度升息 紐元應聲勁揚

紐西蘭央行 (RBNZ) 周三 (23 日) 宣布升息 25 個基點 (1 碼)，連三度升息，以平抑通膨和過熱的房地產市場，並重申今年還會有更多次升息。

紐西蘭的基準利率如今調升至 1%，此決議符合大部分經濟學家的預期，少數則預測會一口氣升 50 個基點 (2 碼)。央行並宣布，將透過讓債券到期和控制銷售的方式，讓大規模資產收購計畫 (LSAP) 持有的債券量減少。

決策公布後，紐元應聲攀高，紐元兌美元盤中上揚 0.45%，報 0.6765 美元。

雖然升息幅度在市場意料中，但紐國央行在聲明中提到，出售 LSAP 持有的債券「可能會讓長期利率承受一些上揚壓力」，讓市場對紐西蘭保持鷹派政策存有希望。

紐西蘭央行表示，未來幾季若有必要，「願意以更大的幅度」調升 OCR。

根據央行最新經濟預測，官方現金利率 (OCR) 將在今年底升至 2.2%，此預測高於去年 11 月預估的 2.1%。OCR 到 2023 年底將攀升至 3.3%，也高於去年 11 月預估的最高約 2.6%。

ING 銀行預測，紐西蘭基準利率接下來到年底還會再升息六次且升至 2.25%，甚至不排除出現一次升 2 碼的情況。但 ING 表示，紐元不只受到貨幣政策影響，也會被俄烏關係和地緣政治風險所牽動。

超低利率使紐西蘭消費者物價大漲，去年第 4 季年漲幅達 5.9%，比前一季的 4.9% 明顯攀升，為 30 年來最猛增幅。紐國央行希望中期通膨率保持在 1% 到 3%。