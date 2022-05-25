打擊帳密共享沒用 花旗：Netflix得接廣告、推低價訂閱方案

科技股低迷，Netflix (NFLX-US) 今年迄今重創 70%，很大一部分是因為 Netflix 第一季財報太慘淡，引起市場質疑該公司持續擴大訂閱人數的能力。

花旗集團分析師 Jason Bazinet 周二 (24 日) 研究報告指出，倘若 Netflix 採用廣告模式可能推動自由現金流增長，並重振投資者對該股票的興趣。

面對成長困境，Netflix 共同執行長哈斯汀 (Reed Hastings) 不再如過去反對在其串流服務中添加廣告的作法，而是宣布公司正探索較低價格、廣告支持的訂閱方案，以吸引新觀眾，並與採取類似策略的同業相互競爭。

除了開源，也要節流，Netflix 也考慮封殺用戶長年以來帳密共享的作法，在其財報電話會議上說，除了 2.22 億付費家庭外，還有 1 億人使用共享帳戶觀看該服務。

Netflix 公布第一季淨訂閱人數減少 20 萬人，預估第二季還會再損失 200 萬人。

花旗的 Bazinet 指出，Netflix 的股票目前缺乏明顯的投資者基礎，一旦訂閱人數開始萎縮，投資者就不再將該公司視為成長股，但又因為缺乏自由現金流，價值股投資者不確定該如何評價該公司。

Bazinet 認為 Netflix 有兩種選擇：靠置入廣告推出低價訂閱方案，或設法從帳密共享行為上賺錢。

Bazinet 認為，打擊帳密共享不能在自由現金流方面產生巨大回報，但置入廣告推出低價訂閱方案則是可行之道。

他表示，倘若低價訂閱方案中，每位美國用戶一個月能產生 10 美元的廣告營收，可降價推出 6 美元的月費方案，且從每月付費 9.99 美元的基礎服務方案用戶那產生的營收更多。他估計美國國內市場有可能增加 9 億至 36 億美元的自由現金流。

美國以外的市場，Bazinet 估計每月廣告營收有 3 美元的潛力，意味著 Netflix 能以每月 6 美元的價格提供服務，自現行平均 10 美元的價位下降。他認為這種方法既可以擴大採用率，也可以讓一年自由現金增加 8 億至 31 億美元之間。

有報導指出，Netflix 今年年底前就會推出有廣告的低價訂閱方案，這將比哈斯汀在近期財報電話會議上暗示的時間點更早。

然而，Bazinet 發布其報告的同日，靠數位廣告支撐業務的 Snap (SNAP-US) 發出獲利警告，股價崩跌 43%。不管如何，Netflix 準備推出內置廣告的訂閱方案似乎已毫無疑問，該公司 7 月下旬可能會發布第二季財報，屆時預計會透露更多細節。

Bazinet 維持其對 Netflix 股票的「買進」評級和 295 美元目標價。

Netflix 周二收盤下跌 3.79%，報每股 180.34 美元。