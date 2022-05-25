〈美股盤後〉Snap掀科技股腥風血雨 道瓊驚險收紅

軟體商 Snap 發布獲利預警，加上經濟數據不佳，華爾街週二 (24 日) 持續擔憂宏觀環境，避險情緒濃厚，10 年期美債殖利率走跌，日圓走升，Snap 崩逾 43% 創史上最慘單日表現，掀起科技股腥風血雨，所幸公用事業和必需消費品漲勢助力標普脫離盤中低點，標普終場收跌 0.81%，道瓊驚險收紅，那指和費半同步重挫逾 2%。

數據方面，由於抵押貸款徘徊利率在 2009 年以來最高，最新公布經濟數據顯示，美國 4 月份新屋銷售降至 2020 年 4 月以來最低，商業活動減速，而房屋建築商類股也給大盤帶來壓力。

Grant Thornton 分析師指出，聯準會正在踩剎車，特別是房地產等對利率最敏感的行業正在降溫。華爾街將密切關注週三公布的 FOMC 會議紀要，以了解聯準會在未來升息和縮表方面所討論的內容。

新冠肺炎 (COVID-19) 全球疫情持續蔓延，截稿前，美國約翰霍普金斯大學 (Johns Hopkins University) 數據指出，全球確診數已飆破 5.26 億例，死亡數突破 627 萬例。全球 184 個國家 / 地區接種超過 122 億劑疫苗。

隨著猴痘疫情在美國和歐洲迅速蔓延，美國藥廠莫德納週二宣布正對潛在猴痘疫苗進行臨床前試驗測試。

週二 (24 日) 美股四大指數表現：

標普 11 大板塊逾半收跌，通訊服務、非必需消費品和資訊科技領跌。(圖片：finviz)

焦點個股

科技五大天王肅殺一片。蘋果 (AAPL-US) 下跌 1.92%；Meta (原臉書) (FB-US) 大跌 7.62%；Alphabet (GOOGL-US) 下跌 4.95%；亞馬遜 (AMZN-US) 下跌 3.21%；微軟 (MSFT-US) 跌 0.40%。

道瓊成分股漲跌互見。迪士尼 (DIS-US) 下跌 4.01%；波音 (BA-US) 下跌 3.76%；Visa (V-US) 下跌 2.38%；麥當勞 (MCD-US) 上漲 2.74%；Verizon Communications (VZ-US) 上漲 2.03%；IBM (IBM-US) 上漲 2.01%。

費半成分股大殺四方。英特爾 (INTC-US) 跌 0.79%；應用材料 (AMAT-US) 下跌 3.04%；美光 (MU-US) 下跌 4.27%；德儀 (TXN-US) 下跌 1.22%；AMD (AMD-US) 下跌 4.11%；NVIDIA (NVDA-US) 下跌 4.40%；高通 (QCOM-US) 下跌 2.72%。

台股 ADR 全趴。台積電 ADR (TSM-US) 下跌 3.04%；日月光 ADR (ASX-US) 下跌 2.24%；聯電 ADR (UMC-US) 下跌 3.74%；中華電信 ADR (CHT-US) 跌 0.05%。

企業消息

Snap (SNAP-US) 週二雪崩 43.08% 至每股 12.79 美元，創史上最慘單日表現。即時通訊軟體 Snapchat 母公司 Snap 行政總裁 Evan Speigel 週一盤後警告公司收入及盈利目標將遜預期，同時公司將減少招聘至年底以控制成本。

Snap 預警經濟前景惡化，也拖累其他仰賴廣告的社群平台，推特 (TWTR-US) 週二走軟 5.55%、Meta 大跌 7.62%、Pinterest (PINS-US) 下殺 23.64%。

Snap 預警經濟前景惡化，拖累其他也是仰賴廣告的社群媒體類股 (圖片：AFP)

特斯拉 (TSLA-US) 盤中最低一度挫至 620.57 美元，收跌 6.93% 至每股 628.16 美元，今年迄今市值蒸發近半。

Daiwa Capital 分析師 Jairam Nathan 週二重申特斯拉「增持」評級，但將其目標價從 1,150 美元下調至 800 美元，理由是上海封控和供應鏈擔憂。他還將特斯拉 2022 年 EPS 預估從 12.00 美元下調至 9.30 美元，遠低於市場預期的 12.14 美元，並將交車預估從 140 萬台下調至 120 萬台。

蘋果 (AAPL-US) 下跌 1.92% 至每股 140.36 美元。蘋果 2022 年全球開發者大會 (WWDC) 將在台灣時間 6 月 7 日凌晨以線上方式登場。蘋果稍早公布具體今年 WWDC 活動行程包括 keynote 發表會演講、Platforms State of the Union 活動和 Apple 設計大獎頒獎活動的具體時間 ，預計果迷屆時還能聽到 iOS 16、iPadOS 16、watchOS 9、tvOS 16 和新版 macOS 的消息。

經濟數據

美國 4 月營建許可率修正值報 - 3%，前值 - 3.2%

美國 4 月營建許可總戶數修正值報 182.3 萬，前值 181.9 萬

美國 4 月新屋銷售月減 16.6%，前值月減 10.5%

美國 4 月季調後新屋銷售總戶數報 59.1 萬，預期 75 萬，前值 70.9 萬

美國 4 月芝加哥 Fed 全國活動指數報 0.47，前值 0.36

美國 5 月 Markit 製造業 PMI 初值報 57.5，預期 57.5，前值 59.2

美國 5 月 Markit 服務業 PMI 初值報 53.5，預期 55.2，前值 55.6

美國 5 月 Markit 綜合 PMI 初值報 53.8，前值 56

美國 5 月里奇蒙 Fed 製造業指數報 - 9，預期 9，前值 14

華爾街分析

Bright Trading 交易員 Dennis Dick 表示，Snap 是仰賴廣告收入的網路平台，當投資人看到那出現弱點時，就會自動聯想到臉書、Pinterest 和 Google。一旦開始考慮 Google，那無疑就是市場開始拋售的時候。

摩根士丹利發布報告預測，所有線上廣告平台都將感受到消費者大幅減少的一些影響，因為廣告是周期性的。

知名美國避險基金投資人、億萬富翁 Bill Ackman 週二表示，只有當聯準會採取更激進的舉措，或市場拋售演變成全面崩盤時，猛烈的通膨才會消退。

數字皆為截稿前更新，請依照實際報價為主