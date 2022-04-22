〈財報〉Snap Q1營收獲利均遜色 但用戶年增18% 盤後震盪

Snap (SNAP-US) 周四 (21 日) 盤後公布第一季獲利和營收遜於華爾街預期，且第二季營收成長預期令人失望，但每日用戶年增 18% 高於預期，盤後股價震盪，一度下跌 4%，又拉回上漲 7%。

最近時確認，Snap 周四收低 4.36% 至 29.42 美元，盤後上升 0.88%，報 29.68 美元。

Snap 執行長 Evan Spiegel 在預備講稿表示：「事實證明，2022 年第一季比我們預期的更具挑戰。」

Spiegel 將第一季遭遇的問題歸咎於宏觀經濟狀況，包括俄羅斯 2 月入侵烏克蘭後，廣告商暫停投放廣告。

Q2 財測關鍵數據 vs. 華爾街預期

營收：年增 20% 至 25% vs. 年增 28%

DAU：3.44 億 vs. 3.414 億

調整後 EBITDA ：0 至 5000 萬美元

Snap 預期第二季營收年增 20% 至 25%，低於華爾街預期的 28%，但每日活躍用戶預計 3.44 億人，高於華爾街預期的 3.414 億人。此外，調整後的 EBITDA 將介於損益平衡和 5000 萬美元之間。

Q1 財報關鍵數據 vs 分析師預期共識

調整後 EPS：虧 損 2 美分 vs. 獲利 1 美分 (根據 Refinitiv 調查)

營收：年增 38% 至 10.6 億美元 vs. 10.7 億美元 (根據 Refinitiv 調查)

全球每日活躍用戶人數 (DAU)： 年增 18% 至 3.32 億人 vs. 3.30 億人 (根據 StreetAccount 調查)

每用戶平均營收 (ARPU)：年增 16.8% 至 3.20 美元 vs. 3.25 美元 (根據 StreetAccount 調查)

雖然 Snap 第一季營收總額年增 38%，但淨損擴大，且年度自由現金流降低。

Snap 財務長 Derek Andersen 表示，由於供應鏈中斷、勞動力短缺、通貨膨脹以及利率上升等因素，影響了客戶投放廣告的意願與能力。

Andersen 表示，Snap 恐持續面臨充滿挑戰的運營環境，令客戶暫停廣告活動或減少廣告預算。

同時，Snap 也持續面臨蘋果去年變更隱私政策後帶來的挑戰。蘋果的新隱私政策令 app 在 iPhone 上定位和衡量廣告效益變得更加困難。

Andersen 表示，公司創建出來為了改善該問題的工具目前佔公司直接回響廣告營收的 90%。

Snap 表示，若不計入去年上市的一項投資相關的 9200 萬美元未實現虧損，純益本應該年增 7%。Snap 代表拒絕透露該項投資名稱。