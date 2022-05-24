調查：不只看薪酬 逾6成民眾換工作考慮這兩點

疫情讓企業徵才更不容易，根據資誠 (PwC) 發布《2022 希望與恐懼調查報告》，從全球數據來看，「薪資」仍是員工考慮換工作的首要因素 (71%)，但「令人感到充實的工作」(69%)、「想要在工作中真正做自己」(66%) 也是重要考量因素。

以台灣來說，受雇員工考慮換工作時，最在乎的分別是獲得合理的薪酬 (65%)、在工作中真正做自己 (54%)，以及「所屬團隊關心我的身心健康」(52%)。

進一步看員工對於薪酬的想法，調查指出，35% 的全球員工將在未來一年要求加薪，其中，又以科技業面臨的薪酬壓力最大，全球有 44% 的科技業員工將要求加薪；而公部門的薪酬壓力最低 (25%)。

調查也發現，全球有 65% 的員工經常或有時與同事討論社會和政治話題，年輕員工 (69%) 和少數族群 (73%) 的比例更高，而在台灣也有 54% 員工時常與同事討論社會或政治話題。

另外，員工對於雇主對經濟、氣候和社會的影響特別感興趣，尤其是關於員工健康與安全的資訊透明度，但對於環境衝擊則較不重視，全球 (65%) 及台灣 (58%) 員工最關心「保護員工健康和安全的記錄」，其次是公司對經濟的影響 (全球 60%，台灣 54%)，例如薪酬和稅務等。

另外，提升職場多元性和包容性的資訊 (全球 54%，台灣 47%)，第四是公司對自然環境的影響 (全球 53%，台灣 38%)。

資誠人資管理顧問有限公司董事長林瓊瀛認為，由於勞動力的多元化，在工作場所中，員工可能對重大社會議題意見不同，因此領導者需要確保這些討論能夠使團隊受益，而不是分裂團隊。

林瓊瀛指出，雇主的作用不是告訴員工應該怎麼想，而是給他們一個開放且安全的環境來分享感受，並傾聽和了解這些問題如何影響同事。尤其是年輕員工和少數族群員工特別感受到尊重和寬容對話的好處。