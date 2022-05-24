華新出售太陽能子公司開發部門 Q3認列純益2.3億美元

華新 (1605-TW) 董事會今 (24) 日決議，出售美國太陽能子公司 Borrego Solar Systems 旗下案場開發部門給美國能源投資公司 ECP，交易總金額約 5.67 億美元；華新預計第三季認列稅後純益 2.3 億美元，貢獻每股純益超過 1 元。

Borrego 提供太陽能系統整合服務，旗下共有兩大部門，分別為案場開發，以及電力儲能系統規畫、建設施工維運等業務的 EPC 部門。幕僚長潘思如表示，案場開發部門占 Borrego 獲利過半、EPC 部門雖然獲利比重不高，但維運作業相對有穩定獲利。

潘思如指出，由於美國能源案場開發需要與當地地主、電力公司、建設商等進行溝通，屬於人才導向的部門，為突破地域發展瓶頸，加速拓展開發業務市場，因此出售給能源投資公司 ECP。

Borrego 去年全年營收近 6 億美元、獲利逾 2000 萬美元；華新持 Borrego 股權 72.59%，去年約認列獲利新台幣 5 億多元，後續出售 Borrego 案場開發部門後，也將增資 Borrego EPC 部門，持股數維持不變。

潘思如強調，系統設計、採購和建設部門以及維運部門 EPC，將持續深耕太陽能發電及儲能的系統設計、建設和案場維護服務領域，以因應新能源時代的創能與儲能關鍵成長趨勢。