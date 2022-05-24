4月證券劃撥存款大減近千億 續創近12年新低

台灣央行今 (24) 日公布 4 月金融情況，作為散戶指標的證券劃撥存款餘額，較上月續減 945 億元至 3 兆 46 億元，創去年 5 月以來新低，而減少金額也續創 2010 年 6 月以來單月最大減少量，證券劃撥存款連 2 個月來已減少多達 1844 億元，央行解讀，近來股市震盪加大，且台股與美國科技股連動高，使散戶趨於觀望。

央行說明，由於散戶態度觀望，4 月本國自然人成交占總市場比重較上月下滑 2.2 個百分點至 60.1%，反而僑外法人 (外資) 成交占比則上揚 1.3 個百分點至 29.7%，本國法人由 9.3% 升至 10.1%。

而外國人新台幣存款 4 月來到 2590 億元，年增率 13.05%，央行說明，主要是因外資企業發行公司債並將資金存進，以及外資賣超台股但有一部分並未匯出。

另一方面，3 月外匯存款續創新高達 7 兆 8644 億元，年增率 18.3% 也創 2015 年 11 月以來新高，反映企業持續將貨款匯回國內，而在國際股市動蕩下，部分企業和個人也將海外投資盈餘或股本匯回，同時，部分銀行對外匯存款提供優利方案來吸收資金。

此外，央行統計，4 月 M1B 年增率降為 9.81%，主要因活期性存款成長減緩所致，M2 年增率上升為 8.12%，則受放款和投資年增率上升影響；央行說明，部分企業將即將發放的現金股利暫時停泊在定存中，而個人的活儲轉定儲。

累計前 4 月，M1B 和 M2 平均年增率分別為 10.82%、7.94%。