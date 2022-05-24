IMF：今年全球經濟成長估3.6% 已反映經濟下行風險

國際貨幣基金 (IMF) 第一副總裁 Gita Gopinath 週一 (23 日) 表示，雖然全球經濟面臨逆風，但目前的成長預測已反映經濟下行風險。

針對經濟成長的主要威脅，Gopinath 表示，俄烏衝突可能進一步升級，導致更多制裁和反制裁行為，其他挑戰包括通膨、央行收緊貨幣政策及中國經濟成長放緩。

Gopinath 表示，上述因素都將給經濟前景帶來下行風險。她也提到，上月 IMF 發布的 2022 年全球經濟成長預估為 3.6%，低於 1 月預測的 4.4%，而 3.6% 這個數據已反映經濟下行風險。

她也坦言，全球各國的風險並不均衡。部分國家受到重創，歐洲國家受到俄烏戰爭影響明顯，可能會看到技術性衰退。

通膨方面，Gopinath 表示，通膨恐怕將在一段時間內仍然明顯高於央行目標。對於世界各地的央行來說，將通膨作為一種明顯且現實的危險來處理是非常重要的，並且需要強而有力的行動相應。

Gopinath 也表示，金融環境收緊的速度，可能比如今已經看到的要快得多。中國的經濟成長正在放緩。

如今全球央行都在積極行動應對通膨。美國聯準會 (Fed) 今年迄今已兩度升息。Gopinath 指出，對於 Fed 來說，仔細觀察數據非常重要，如果事實證明通膨廣泛甚至可能上升更多，Fed 可能需要施行更強烈的因應行動。