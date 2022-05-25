〈俄烏衝突〉美財政部宣布不延長對俄制裁豁免 技術性違約機率增

美國政府周二 (24 日) 宣布將不再延長對俄羅斯的制裁豁免，由於該豁免令允許俄羅斯繼續向美國債券持有人償還債息或本金，此舉意味著俄羅斯債務技術性違約的可能性升高。

美國財政部於官網表示，不會延長即將在台灣時間周三 (25 日) 中午 12:01 到期的豁免令，代表俄羅斯將無法繼續透過美國的銀行，向債券持有人支付款項。

雖然豁免令適用範圍僅限美國，但考慮到美國金融機構在全球金融體系中扮演非常重要的角色，加上支付流程本身較為複雜，一旦豁免失效，將使俄羅斯政府無法將欠款匯入債權人帳戶，償付其他外債的過程也將受擾。

俄羅斯上周五 (20 日) 趕在豁免到期前一周，已分別支付美元計價和歐元計價兩筆債券，但截至今年底，仍有將近 20 億美元的外國債券必須償付。

根據摩根大通 (JPMorgan) 研究，俄羅斯部分美元計價債券即將在 6 月 23 日到期，共須支付 2.35 億美元，另外還有 1.59 億美元的美元債券在 6 月 24 日到期，一旦寬限期結束，俄羅斯最快 7 月 9 日就會面臨債務違約。

針對上述消息，俄羅斯駐美國大使館沒有回應評論請求，俄羅斯財政部長 Anton Siluanov 上周表示，若美方制裁行動使支付過程變得複雜，俄羅斯打算以盧布來履行償債義務。

俄羅斯債務違約的影響

經濟學家預估，俄羅斯主權債違約的相關成本，大約是該國經濟規模的 2% 至 3%，從長遠來看恐傷害經濟增長，不過，考量到俄羅斯在戰爭爆發後已承受嚴厲制裁，債務違約可能帶來的經濟痛苦幾乎都已發生，因此目前還不清楚一旦真的違約，會對俄羅斯經濟帶來什麼額外影響。

至於美國在內等西方國家，經濟學家認為受債務違約影響的可能性不大。

美國企業研究所 (AEI) 高級研究員、聯準會 (Fed) 前國際金融部門主管 Steven Kamin 表示，對債務違約的預期，已使俄羅斯債券價格大幅下跌，西方投資人所持有的俄羅斯債券也相對較少。

他說：「這種情況多半都在預料之內，風險已涵蓋在債券價格中，普遍來說，美國和西方金融機構的曝險相當低。」