印度擬與公共事業合作 大規模建置5G小基站

印度電信部 (DoT) 計劃使用電力供應商的基礎設施 (燈桿等) ，在全國大規模建置 5G 小基站，計劃將與電力業者、有線電視業者簽約合作，降低當地 5G 建置成本，可望帶動新一波 5G 小基站需求。

印度電信管理局 (TRAI) 局長 P D Vaghela 表示，此舉是為了減少電信網络的碳足跡，並降低電信商 5G 部署成本，因此必須促進電信業與其他基礎設施部門合作。印度正在思索如何將 5G 建置與智慧城市、機場、港口和鐵路運營商現有的設施結合。

印度即將開放 5G 頻譜拍賣，預計 DoT 預計將在 6 月啟動 5G 拍賣，目前頻段包含 700、800、900 MHz，1.8、2.1、2.3、2.5 GHz 和 3.3-3.6 GHz 等頻段，當地電信商正摩拳擦掌，計劃取得頻譜後趕在 10 月前在印度推出 5G 服務。

據印度 Business Standard 報導，電信設備供應商表示，2023 年 3 月將能在印度前 30-50 大城市的部分區域推出 5G 服務。印度主要電信設備供應商為愛立信、諾基亞和三星。

設備商指出，印度 5G 第一階段部署每個城市約需要 1000 座信號塔，德里總共需要 4000 座，泛印度要覆蓋 5G 服務需要至少 22.5 萬座，這還不包含在街道設施等基建上加裝 5G 小基站。