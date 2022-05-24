立凱-KY今年起開始技術授權 估2024年轉盈

正極材料廠立凱 - KY(5227-TW) 今 (24) 日召開法說會，董事長張聖時表示，因應市場需求，今年正式啟動授權技轉模式，跨出商業轉型第一步，期望在客戶陸續簽約下，有助營收規模擴大，期望今年虧損較去年減少一半，明年再減少一半，2024 年轉虧為盈。

張聖時表示，從磷酸鐵鋰的先驅者中國來看，2019-2022 年正極材料出貨量大爆發，2020 年僅 12.4 萬噸，2021 年提升至 47 萬噸，2022 年將達 100 萬噸，呈現數倍以上增長，占全球總產能約 99%。

不過，若從中國以外的市場來看，2010 年還有 14 家具備大規模量產磷酸鐵鋰的製造商，但隨著 BASF、SONY 等大型業者相繼退出，現階段僅剩 2 家，包括台灣立凱、日本 Sumitomo。

張聖時強調，由於美國、歐洲與亞洲市場對磷酸鐵鋰需求超預期，為因應龐大的市場需求，立凱也藉由商業模式轉型，改為授權技轉的計價模式，加速轉虧為盈的速度。

立凱預期，授權技轉計價模式為簽約金約 500 萬美元，並以每年年度生產量向客戶收取不同級距的權利金，每公斤約 0.3-0.5 美元，直至 2041 年止，且每增加 1 種型號生產及製造技術授權，再額外收取一次性授權金 200 美元。

張聖時也補充，今年起就會為客戶進行專利授權與技轉，最快 2024 年起客戶就可進行大規模量產，滿足歐美亞洲電池廠的需求，預期若今年完成 3 家簽約，可貢獻近兩年授權金約 4.5 億元。

此外，立凱也以授權技轉美國上市化工集團為例，雙方在 5 月 18 日完成第一階段合作備忘錄簽署，正式簽約後由立凱在美國為該集團提供授權技轉，並協助該集團取得各大客戶認證，再向全球各大電池製造商銷售。