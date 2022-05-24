〈新光金法說〉每股EV達24.3元 新壽6月增資後淨值比「保4」

新光金 (2888-TW) 今 (24) 日舉行線上法說會，新壽今天也公布截至去年底的隱含價值(EV)，換算新光金控每股 EV 為 24.3 元，遠高於今天收盤價 8.89 元。此外，今年 6 月底前，新壽將增資 3 億美元(約新台幣 92.3 億元)，但法人關切，近期市場波動較大，淨值比是否能力保法定的 3% 以上，副總李超儒表示，增資後維持 4% 以上「仍有相當的機會」。

新光金今 (2022) 年第一季合併稅後純益為 34.8 億元，年減 63.2%，EPS 為 0.24 元。合併股東權益達 2469 億元，每股淨值為 16.99 元。

新壽 2021 年底淨值比有 5.36%，但由於今年資本市場動盪，金融資產評價利益減少，第一季淨值比降到 4.82%，4、5 月股債市更大幅度回檔，法人關切，新壽在 6 月獲得逾 90 億元增資後，淨值比能否維持在法定要求的 3% 以上，李超儒表示，目前市場仍難預估，但新壽增資後，淨值比要保持 4% 仍有相當的機會。

新光人壽受惠於美元升值且避險策略得宜，第一季年化避險利得為 0.06%；惟市場波動導致資本利得減少，第一季合併稅後純益僅賺 17.2 億元，較去年同期大減 75%。

第一季年化投資報酬率為 3.84%，由於今年資本市場震盪，因此投報率遠低於去年同期的 4.31%，但避險前經常性收益率為 3.05%，與去年持平；而避險後經常性收益率為 3.09%，則高於去年同期的 1.96%。

李超儒表示，第一季海外固定收益新增配置以投資級公司債為主，北美洲及歐洲為主要投資區域，合計佔海外固定收益部位 61.8%，公司債部位皆為債信穩定的公司，包括電信、消費、公用事業及金融等產業，以分散風險。

新壽第一季資本利得雖然下滑，但保險本業表現亮眼，由於外幣保單動能強勁，第一季初年度保費達 185.6 億元，較去年同期成長 68.8%，市佔率為 6.8%。

李超儒指出，外幣保單為獲取穩定利差及良好資產負債配合，銷售金額較去年同期增加 84.4%、至 156.8 億元，佔初年度保費比重 84.5%。

新壽今天也公布截至去年底的隱含價值 (EV)，總精算師林漢維表示，隱含價值為 3412 億元，較 2020 年成長 10%，有效契約價值較前一年成長 22%、至 2340 億元，1 年新契約價值為 182 億元，換算新光金控每股 EV 為 24.3 元，且未含新光銀行及其他子公司。

淨值。

新光銀行第一季淨利息收入及淨手續費收入分別較去年同期提高 12.0% 及 1.3%，資產品質良好，逾放比及呆帳覆蓋率分別為 0.14% 及 959.30%。

由於台美預期將持續升息，新光銀總經理謝長融表示，美元若升息一碼，對新光銀行的淨利差 (NIM) 會提升 0.56bps；若台幣升息一碼，NIM 會增加 5.2bps。

元富證券部分，受市場波動影響自營業務，今年第一季營業收入較去年同期減少 50.3%、降至 11.3 億元；合併稅後虧損 1.2 億元，經紀業務市佔率為 3.52%，市場排名第七。