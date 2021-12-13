立凱-KY財務體質調整完畢 新股掛牌直奔漲停

立凱 - KY (5227-TW) 今年以來共減資兩次，股本自 16 億元降至 6 億元，全數打消五龍電動車公司債的評價損失，優化財務結構，未來更可望引入策略投資夥伴，引起市場想像空間，今 (13) 日減資後新股掛牌上市，開盤即直奔漲停，達 73.4 元，創 7 年 5 個月新高。

立凱是全球少數非中系的高端磷酸系鋰電材料廠，近期受惠客戶需求穩健，加上中國急單挹注，11 月營收 0.47 億元，年增 230%，一舉創下 27 個月新高，隨著營收規模擴大，虧損也收斂，前三季營運虧損 2.12 億元，較去年同期縮小 27%。

展望後市，由於磷酸鋰鐵電池產業高度集中在中國，歐、美、日、韓客戶為因應一個世界兩個系統，也找上立凱供貨，立凱為滿足國際客戶的量產需求，近期積極改善財務結構、籌措資金，期望擴大生產規模。

立凱現今總產能約 2500 噸，未來引入策略夥伴後，將配合客戶前往海外設廠，期望以「萬噸級」的磷酸鋰鐵正極材料作為生產目標，尤其看好 2024 年後，隨著各大車廠的電動車開始量產，屆時營運規模可望顯著成長。

立凱現今已有 3 家客戶進入第四期量產階段，包括 2 個儲能客戶、1 個電動車客戶，其他 3 家客戶則為第三期試產認證階段，領域涵蓋儲能、電動巴士以及軍用等。