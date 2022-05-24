富邦產險陪同隔離、住院日額從寬認定 所有保單拚6月底前核保完成

富邦產險今 (24) 日表示，「陪同隔離」只要被保險人出具依「傳染病防治法第 48 條」開立之隔離書，即可請領隔離費用補償，同時，對住院日額保險金亦會從寬認定。此外，針對近日大量的進件及理賠申請需求，富邦產險全體員工總動員，目標於 6 月底前完成所有在途件審理簽單，盡最大力量回應客戶的需求。

為善盡對保戶的責任、減輕醫療量能壓力，以及遵行公會指引，富邦產險表示，依據防疫險保單商品條款，被保人住院診療時方得請領住院日額保險金，惟考量目前醫療資源滿載，許多原需住院的確診者，在輕重症分流原則下改為居家照護，為盡量符合保單條款及被保險人權益，同時兼顧台灣醫療量能留給緊急使用者，該公司對於住院日額保險金從寬認定。

另關於「陪同隔離」之理賠爭議，只要被保險人出具依「傳染病防治法第 48 條」開立之隔離書，即符合保單條款，皆可辦理請領隔離費用補償。

對於近日繁多的進件及理賠申請需求，富邦產險表示，全體員工皆全力以赴處理爆量的投保、續保文件登打、審查及理賠申請給付，希望能加快處理速度於 6 月底前完成在途件審理簽單， 絕無藉故拖延核保。今年截至 5 月 23 日止，富邦產險的防疫保單已賠付金額達 7.35 億元，公司以實際行動展現履行契約的精神。

同時，因應每日確診人數眾多，為減少客戶非必要出門機會，富邦產險已於官網設置防疫險專區，網頁上有理賠相關流程、應備文件等說明，客戶可在網站上查詢出單、理賠進度、下載相關申請書等，希望提供客戶更便捷的服務。

此外，針對近日媒體報導一再不實指稱「富邦產險沒有實際行動履行理賠，帶頭拒保」，富邦產險也再次澄清說明，對於 4 月 20 日 (含) 收到本公司寄發的續保通知書且公司已收取保戶保費者，保險契約即已成立，保戶收到該公司簽發的保險單，自保單生效日起就受到保障，公司絕不會任意「退保」；對於理賠作業，也遵循主管機關原則，並支持防疫政策，依條款及產險公會理賠實務指引辦理，確實履行契約義務。