立凱-KY去年稅後虧5.58億元 較前年收斂 每股虧6.17元

正極材料業者立凱 - KY (5227-TW) 今 (21) 日公告自結，去年 12 月稅後虧損 0.49 億元，每股稅後虧損 0.82 元，去年第四季稅後虧損 1.12 億元，每股稅後虧損 1.87 元，累計去年全年稅後虧損 5.58 億元，每股稅後虧損 6.17 元，受惠客戶訂單、部分急單挹注，立凱去年 12 月、第四季、全年虧損皆較前年同期收斂。

立凱去年全年一共減資 2 次，股本自 16 億元降至 6 億元，全數打消五龍電動車公司債的評價損失、優化財務結構，加上去年受惠歐美開案需求強勁，以及先前產品進入試產階段，挹注全年營收重返成長，虧損金額也跟著收斂。

展望後市，由於現今鋰鐵電池產業高度集中在中國，歐、美、日、韓客戶為因應一個世界兩個系統，也找上立凱開案，立凱為滿足國際客戶的量產需求，近期也積極籌措資金，期望擴大生產規模。

立凱現今總產能約 2500 噸，預期未來引入策略夥伴後，將配合客戶前往海外設廠，期望以「萬噸級」的磷酸鋰鐵正極材料作為生產目標，尤其看好 2024 年後，隨著各大車廠的電動車開始量產，屆時營運規模可望顯著成長。

立凱去年 12 月營收受惠客戶訂單挹注，營收達 0.57 億元，創下兩年多新高，月增 20.34%，年增 322%，累計全年達 3.13 億元，年增 119%，較前年明顯改善。